The Last of Us Part 2 : un nouveau record de ventes pour Sony et sa PS4

Disponible depuis le 19 juin dernier, The Last of Us Part 2 est le cadeau d’adieu à la PS4 de la part de Naughty Dog. En effet, cette suite des aventures de Joel et Ellie est une incontestable réussite, sur tous les plans, malgré de vives polémiques, bien souvent d’ailleurs en provenance de joueurs n’ayant pas touché au jeu.

The Last of Us Part 2 plus fort que Spider-Man

Malgré les polémiques, The Last of Us Part 2 a réussi à séduire massivement les joueurs. En effet, du côté de chez Sony, le plus grand succès de tous les temps (côté exclusivités) était à mettre au crédit d’un certain Spider-Man, qui affichait plus de 3,3 millions de ventes en 3 jours. Un record balayé par The Last of Us Part 2, qui a de son côté dépassé les 4 millions de ventes en seulement 72 heures.

Du côté de chez Naughty Dog, on explique : « Nous avons souhaité raconter un nouveau genre d’histoire, qui traite de thèmes difficiles et qui vous interpelle de manières inattendues. Entendre la façon dont l’expérience a parlé à beaucoup d’entre vous et être le témoin des discussions réfléchies qui en ont découlé, ça a été tellement incroyable. »

Fantastic debut in Japan for The Last of Us Part II. The game sold 178,696 units opening week. Other major PS4 exclusives comparison TLOU Part II – 178,696

Bloodborne – 150,245

Spider-Man – 132,520

Uncharted 4 – 124,028

Days Gone – 114,319

Horizon – 109,739

God of War – 50,257 pic.twitter.com/5j60ZAxkGP — Benji-Sales (@BenjiSales) June 25, 2020

A noter que le jeu a connu un départ record dans le monde entier, y compris au Japon. The Last of Us Part 2 s’est ainsi écoulé à plus de 178 500 exemplaires durant sa semaine de lancement sur l’archipel, chipant ainsi la première place à Bloodborne et ses 150 000 ventes.

Du côté de chez Sony, la prochaine exclusivité PS4 est déjà en route, avec un Ghost of Tsushima qui arrive le 17 juillet prochain. Un jeu signé Sucker Punch, et dont le test arrivera très bientôt sur Presse-Citron…