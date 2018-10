Gmail, c’est maintenant plus de 1,5 milliard d’utilisateurs

Malgré les accusations dont Google fait régulièrement l’objet, son service de courrier électronique Gmail continue d’être populaire. Et aujourd’hui, celui-ci revendique plus de 1,5 milliards d’utilisateurs. L’information provient d’un tweet publié il y a quelques jours par le compte Twitter de Gmail.

1.5 billion users and counting. Thank you 😊 → https://t.co/1sm8jbRGkr pic.twitter.com/XaP9sfQT3i

— Gmail (@gmail) October 26, 2018