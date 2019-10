Gmail déploie son Dark Mode sur Android et iOS

Comme vous le savez déjà, Android 10 et iOS 13 proposent un mode sombre, qui remplace les fonds clairs sur le système d’exploitation et sur les applications comptables avec des fonds sombres. Cela permet d’améliorer le confort pour les yeux et sur les smartphones à écran OLED, l’activation du mode sombre permet également de prolonger l’autonomie de manière significative.

Hier, nous partagions un test réalisé par une chaîne YouTube qui a démontré que sur un iPhone XS Max, activer le mode sombre permet de gagner 30 % de batterie en usage normal (aller sur Google Maps, aller sur les réseaux sociaux, regarder des vidéos sur YouTube).

Et la bonne nouvelle, c’est que l’application Gmail est en train de poursuivre le déploiement de son mode sombre sur Android et iOS.

Le mode sombre arrive enfin sur Gmail

Comme le rappelle le site 9to5Google, quelques utilisateurs ont pu profiter de ce mode sombre dès le 12 septembre. Puis, celui-ci a été officiellement annoncé par la firme quelques jours après.

Et aujourd’hui, il semblerait que Google ait enclenché le déploiement de ce mode.

Malheureusement, pour les utilisateurs d’Android, le dark mode de Gmail n’est annoncé que pour les smartphones sous Android 10. Une fois déployé sur votre appareil, celui-ci s’activera automatiquement lorsque vous activez le mode sombre du système d’exploitation. Néanmoins, il y a également un réglage pour activer le mode sombre de Gmail sans tenir compte des paramètres de l’OS.

Sur iPhone, le dark mode de Gmail est disponible sur iOS 11, iOS 12 et iOS 13.

Sur les deux anciennes versions, le mode doit être activé manuellement. Mais sur iOS 13, celui-ci s’active automatiquement lorsque le mode sombre du système d’exploitation est activé.

Si Gmail est l’une des applications que vous utilisez le plus et si votre smartphone a un écran OLED (ce qui est le cas de l’iPhone 11 Pro et du Pixel 4), alors ce mode sombre vous aidera à avoir plus d’autonomie.