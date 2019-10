Voici pourquoi vous devez absolument activer le dark mode sur iOS 13

Si vous n’avez pas encore été tenté d’activer le dark mode sur iOS 13 et sur les applications qui ont déjà adopté celui-ci, ce test pourrait vous faire changer d’avis.

Comme nous l’avons évoqué dans de précédents articles, l’affichage de fonds sombres sur l’interface du système d’exploitation ainsi que sur les applications permet de prolonger l’autonomie de votre smartphone.

Néanmoins, jusqu’à présent, il n’y a aucune indication précise sur l’économie d’énergie que l’on peut réaliser lorsqu’on active le mode sombre d’iOS 13.

Mais grâce à un test réalisé par la chaîne YouTube (anglophone) PhoneBuff sur l’iPhone 11 XS Max, on peut en avoir une meilleure idée.

Thème sombre vs. Thème clair

Sur le premier smartphone, le dark mode est activé tandis que sur le second, c’est le mode clair classique qui est utilisé. Grâce à des bras mécaniques, la chaîne a effectué des tâches similaires sur les deux smartphones. Il s’agit de tâches courantes, comme envoyer des messages, aller sur les réseaux sociaux qui disposent déjà d’un mode sombre, ainsi que la consultation des cartes de Google Maps.

Lorsque le second smartphone, sans le dark mode, s’est éteint, car la batterie était à 0 %, le premier, avec le dark mode activé, avait encore 30 % de batterie.

Il ne s’agit bien entendu pas d’une règle, puisque l’économie d’énergie réalisée peut varier en fonction de la manière dont l’appareil est utilisé. Mais ce que la chaîne veut prouver, c’est que le dark mode permet de prolonger l’autonomie d’un iPhone de manière significative (30 %, ce n’est pas rien).

Mais il est à signaler que cette économie d’énergie n’est réellement possible que sur les modèles équipés d’un écran OLED comme l’iPhone 11 Pro, l’iPhone 11 Pro Max, l’iPhone XS, l’iPhone XS Max, mais pas sur les modèles qui utilisent encore la technologie LCD comme l’iPhone 11, l’iPhone XR ou l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus.

Sinon, pour rappel, avec Android 10, Google a également lancé un dark mode sur son système d’exploitation. Et comme sur l’iPhone 11 Pro Max, si votre smartphone Android a un écran OLED, l’affichage du dark mode pourrait vous permettre de prolonger l’autonomie de l’appareil.