Voici comment Gmail va devenir l’outil de productivité ultime

Cela fait longtemps que Google propose le service de visioconférence Meet. Mais durant le confinement, celui-ci est devenu extrêmement populaire. Et étant donné que de nombreuses entreprises continuent à recourir au télétravail pour protéger leurs employés, il est probable que Google Meet continue d’être très utilisé malgré le fait que les restrictions sur les déplacements ont déjà été levées dans plusieurs pays.

Afin de faire en sorte que Meet soit accessible à plus de personnes, Google a décidé de rendre le service disponible pour toutes les personnes qui ont un compte Google. Puis, la firme de Mountain View a également décidé d’intégrer Meet à l’application Gmail, pour qu’il soit plus facile et plus pratique de démarrer une visioconférence. Mais cette intégration de Google Meet dans Gmail n’était qu’un début. Google veut faire de Gmail l’application de productivité ultime sur laquelle l’utilisateur aura tous les outils dont il a besoin.

D’autres services intégrés à Gmail ?

En plus des e-mails, Google va proposer des onglets pour Chat, Rooms et Meet, sur les versions Android et iOS de Gmail. Chat est un service de messagerie instantanée, et Rooms est une plateforme assez comparable à Slack pour organiser les discussions au sein d’une entreprise.

Et sur la version web, l’intégration des autres services de Google à Gmail ira encore plus loin. En plus de la visioconférence et de la messagerie, il y aura également une intégration avec les services bureautiques de Google. De ce fait, comme vous le voyez sur l’image ci-dessous, il serait ainsi possible de discuter avec quelqu’un via Google Chat, d’éditer un document Google Docs, en même temps, sur le même onglet.

Et en plus du fait que tous ces services de Google sont disponibles au même endroit, Google fait aussi en sorte que ceux-ci puissent être connectés. Ce que cela signifie ? Par exemple, l’utilisateur pourra, à partir d’une discussion sur Chat, démarrer un appel vidéo, ou bien transférer un message sur Chat vers la boite de réception e-mail, etc.

Google a également prévu une intégration de services tiers sur ce nouvel espace de productivité. « Ce nouvel espace de travail intégré facilite également l’accès à vos applications tierces préférées, y compris DocuSign, Salesforce et Trello, afin que vous puissiez obtenir des mises à jour et prendre des mesures dans tout type de conversation, à travers Gmail, Chat et Rooms », explique la firme de Mountain View.

Toutes ces nouveautés seront accessibles pour les utilisateurs de G Suite, et Google indique que ce n’est qu’un début. La firme prévoit d’autres intégrations, comme la possibilité d’une intégration entre Google Meet et les services bureautiques Docs, Sheet et Slide.