Gmail : un nouvel outil pour faciliter (vraiment) la recherche de mails

Des « Search Chips » pour Gmail

Au fil des années, Gmail a évidemment été largement optimisé par Google et outre l’arrivée d’un dark mode ou encore d’une fonction permettant d’envoyer un e-mail en pièce jointe d’un autre e-mail, Google souhaite désormais faciliter la recherche de mail au sein de son application.

« Nous lançons des Search Chips dans Gmail, un moyen plus facile de trier et de filtrer les résultats de recherche, pour trouver exactement ce que vous cherchez plus rapidement » indique Google. Concrètement, en recherchant par exemple des mails en indiquant le prénom d’un collègue, Gmail affichera diverses « rubriques » (sous la forme de petits boutons), permettant automatiquement d’affiner la recherche.

Des boutons pour affiner la recherche sur Gmail

Ainsi, en recherchant les mails envoyés par « Mike », Gmail va permettre automatiquement à l’utilisateur d’affiner sa recherche en recherchant uniquement des mails accompagnés ou non d’une pièce jointe, et même de spécifier la nature de cette dernière (PDF, fichier Word…). On peut également limiter la recherche à une certaine période seulement, ce qui évite d’afficher la totalité des échanges sur plusieurs années…

A noter qu’il est déjà possible, via certaines commandes, d’affiner la recherche sur Gmail, mais la nouvelle fonction lancée par Google permet de profiter de petits boutons nettement plus pratiques. Google précise que cette nouvelle fonctionnalité est en cours de déploiement, et qu’elle sera activée par défaut pour tous les utilisateurs. Le déploiement vient tout juste d’être lancé, et cette nouvelle fonction peut mettre jusqu’à 15 jours pour arriver chez les utilisateurs.

Récemment, Google a également tenu à faciliter la vie des utilisateurs de Gmail sur iPhone et iPad. Ces derniers peuvent en effet sélectionner des pièces jointes directement depuis l’application fichiers d’Apple, ce qui n’était pas possible jusqu’à présent. Pratique notamment pour tous les utilisateurs d’iCloud qui pourront donc accéder directement à leurs documents stockés depuis l’app Fichiers.