Gmail : vous pouvez maintenant envoyer un e-mail en pièce jointe d’un autre e-mail

Google pense que dans certaines situations, c’est plus pratique d’inclure des e-mails dans les pièces jointes d’autres e-mails, plutôt que de transférer. Et grâce à une nouvelle fonctionnalité proposée sur Gmail, cela est maintenant possible.

En réalité, il était déjà possible de télécharger un e-mail, puis d’uploader celui-ci dans les pièces jointes. Mais désormais, cela sera plus facile.

Pour insérer un e-mail dans un autre e-mail, il suffira en effet de faire un glisser-déposer, comme sur l’animation ci-dessous.

Dans la boite de réception, il sera également possible de sélectionner un groupe d’e-mails puis de transférer ceux-ci sous forme de pièce jointe dans un nouveau message.

Pour mettre de l’ordre dans votre boite de réception

L’idée peut sembler drôle, mais Google assure qu’il s’agit d’une fonctionnalité réclamée par ses utilisateurs. « Nous avons entendu votre part que dans certaines situations, joindre des e-mails est plus logique que de transférer ceux-ci dans des messages séparés liés au même sujet », explique la firme de Mountain View. « L’envoi d’e-mails sous forme de pièce jointe vous permet de faire un e-mail récapitulatif à vos destinataires et de joindre l’ensemble des e-mails qui servent de support, que les destinataires peuvent ouvrir directement dans leur client de messagerie ».

En revanche, il semblerait que cette fonctionnalité ne soit encore disponible que sur la version pour les ordinateurs de Gmail.

Lorsque le destinataire clique sur un e-mail en pièce jointe (format .eml), celui-ci s’ouvre dans une nouvelle fenêtre sur le navigateur.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, Gmail pourrait une fois de plus se distinguer des services concurrents.

Pour rappel, Gmail est déjà rempli de petites fonctionnalités intéressantes telles que les e-mails confidentiels qui s’autodétruisent ou encore la fonctionnalité Smart Compose qui assiste l’utilisateur lors de la rédaction de ses courriers.