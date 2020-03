God of War va-t-il migrer de la PS4… au PC ?

Après Horizon: Zero Dawn… God of War sur PC ?

Il y a quelques jours, on apprenait l’arrivée surprenante de Horizon: Zero Dawn sur PC. En effet, lancé le 1er mars 2017 sur PS4, le jeu bénéficiait alors de la précieuse mention « PlayStation Exclusive« . Contre toute attente, le jeu a donc été officialisé sur PC, avec une disponibilité via Steam prévue pour cet été.

Pour le président de PlayStation Worldwide : « il est important que nous restions ouverts à de nouvelles façons d’introduire le monde de PlayStation à de nouvelles personnes. Par exemple, en leur montrant ce qu’ils ont pu rater. »

Une stratégie qui pourrait être employée pour porter une autre exclusivité PS4 d’envergure sur PC… God of War ! En effet, concernant Horizon: Zero Dawn, les premières rumeurs d’un portage PC sont apparues après que le jeu ne perde sa mention « PlayStation Exclusive » sur les sites officiels Sony. Tout récemment, c’est donc God of War qui a perdu cette même mention…

Une erreur sur le site officiel américain…?

Ainsi, la page officielle du jeu sur le site web PlayStation US ne comporte plus la mention « Only on PlayStation« , pourtant apposée fièrement par Sony sur tous les jeux exclusifs à sa PS4, comme Spider-Man, Bloodborne, Days Gone, Dreams… De quoi présager d’une arrivée sur PC de l’excellent(issime) God of War dans quelques mois.

Toutefois, si Horizon: Zero Dawn ou encore Detroit: Become Human ont été transférés sur PC, certains estiment qu’il est impossible de voir débouler God of War sur PC. De plus, si le jeu a perdu la mention « PlayStation Exclusive » sur son site web américain, le site australien liste toujours God of War comme un jeu exclusif PS4. Idem du côté du site web français du jeu, sur lequel God of War est clairement affiché comme une « Exclusivité PlayStation« … Affaire à suivre donc.