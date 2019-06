Good Omens : des chrétiens demandent à Netflix d'annuler une série... d'Amazon !

Sur le marché des plateformes de streaming vidéo, il y a déjà de nombreux acteurs sérieux. Netflix, Amazon, Hulu… Apple, Warnermedia ou encore Disney+ seront les prochains à entrer dans la danse. Sur un marché aussi « saturé », il faut donc réussir à se différencier. On peut sans peine dire qu’à l’heure actuelle, Netflix est l’acteur majeur. Mais pour Amazon et sa série Good Omens, l’affaire qui vient d’avoir lieu aurait presque des allures d’humiliation marketing.

Good Omens, trop sataniste ?

En effet, plus de 20 000 chrétiens ont signé une pétition demandant l’annulation de la série Good Omens, la série adaptée de l’oeuvre de Terry Pratchett et Neil Gaman. La série, qui met en scène les géniaux David Tennant et Michael Sheen, incarnant un ange et un démon, ne semble en effet pas leur plaire. Selon eux, la série aurait tendance à banaliser Satan. Ils n’arrivent pas à croire qu’un ange et un démon puissent être amis ou encore que Dieu ait une voix de femme. Si en plus on vous explique que les Cavaliers de l’Apocalypse sont des bikers, vous imaginez le drame.

Le problème, c’est que cette pétition est adressée à Netflix, pas à Amazon. Si Netflix a produit Lucifer ou encore les Nouvelles Aventures de Sabrina qui sont plutôt bien placés dans le registre satanique, ils sont cette fois innocents.

Amazon Prime Video UK semble prendre le sujet avec humour pour l’instant, mais on peut douter qu’ils seront sensibles à cette pétition particulièrement mal avisée.

20,000 people can't be wrong https://t.co/PgYdX0cz7t — Prime Video UK (@primevideouk) June 20, 2019

Neil Gaman rit aussi de cette affaire. Il demande à ce que l’on ne dise rien aux auteurs de la pétition. Vu l’écho international que cette affaire commence à prendre, cela s’annonce compliqué. Le côté positif ? Ils ont déjà obtenu ce qu’ils voulaient puisque la série n’est pas sur Netflix.

This is so beautiful… Promise me you won't tell them? https://t.co/thYTOG7GBE — Neil Gaiman (@neilhimself) June 19, 2019

En attendant, on vous laisse la vidéo de présentation de Good Omens.