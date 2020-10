Google abandonne sa plateforme de réalité virtuelle

À l’instar de Facebook, Google s’est intéressé à la réalité virtuelle. Et en 2016, la firme de Mountain View a lancé une plateforme appelée Daydream, ainsi qu’un casque de réalité virtuelle qui fonctionnait grâce à un smartphone.

Malheureusement, alors que la plateforme Oculus de Facebook est en train de faire un carton grâce notamment à l’Oculus Quest, celle de Google n’a pas eu le succès escompté. Et petit à petit, Google a délaissé Daydream.

Par ailleurs, nous avons récemment appris que Google va maintenant cesser de prendre en charge cette plateforme de réalité virtuelle. Nos confrères d’Android Police ont repéré une page d’aide de Google qui évoque cette fin de prise en charge.

« Le logiciel Daydream VR n’est plus pris en charge. Vous pourrez peut-être toujours accéder au service, mais il ne recevra plus de mises à jour du logiciel ni de mise à jour de sécurité », lit-on sur cette page.

« L’application Daydream VR n’est plus prise en charge par Google et peut ne pas fonctionner correctement sur certains appareils exécutant Android 11 ou version ultérieure. De nombreuses applications et expériences tierces de Daydream peuvent toujours être disponibles en tant qu’applications autonomes dans le Google Play Store », lit-on également. En d’autres termes, Google abandonne Daydream.

La firme de Mountain View s’intéresse plus à la réalité augmentée sur mobile

Google aura au moins tenté sa chance dans le domaine de la réalité virtuelle. Et il est toujours possible que la firme retente le coup un jour. Sinon, dans le domaine de la réalité augmentée, Google propose également ses lunettes Google Glass, qui ne sont pas conçues pour le grand public, mais pour un usage professionnel.

Cependant, beaucoup s’attendent à ce que petit à petit, les lunettes AR deviennent enfin un produit pour le grand public. Et Facebook, qui développe des lunettes similaires aux Google Glass, pense même que ce type de produit pourrait remplacer les smartphones durant cette décennie.

Sur mobile, Google propose aussi AR Core, une technologie qui permet aux développeurs de créer des applications en réalité augmentée sur Android. Actuellement, AR Core est aussi utilisé par Google pour une fonctionnalité qui permet aux piétons de s’orienter sur l’application Google Maps.