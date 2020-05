Google annonce de nouvelles fonctionnalités pour soutenir les PME et les TPE

Les PME, les TPE et les commerces de proximité sont particulièrement touchés par cette crise. Et depuis le début de la pandémie, Google et Facebook ont déjà annoncé une série d’initiatives pour aider ces entreprises à traverser ces temps difficiles. Par exemple, Facebook a annoncé un fonds de 100 millions de dollars pour subventionner des petites entreprises en difficulté. Sur son réseau social, il a également lancé une série de fonctionnalités pour aider les commerces de proximité à avoir plus de visibilité. Et récemment, Facebook a lancé Shops, un nouveau service qui permet aux commerçants de basculer facilement vers le commerce en ligne.

De son côté, Google annonce cette semaine de nouvelles fonctionnalités pour aider les entreprises en difficulté. En substance, l’objectif est de permettre à ces entreprises d’atteindre plus facilement leurs clientèles en ligne, et pour aider celles-ci à s’adapter face à la situation.

Dons et cartes cadeaux

Comme Facebook, Google a lancé une fonctionnalité qui permet aux commerces de proximités de récolter des dons, ou bien de vendre des cartes cadeaux. Dans un premier temps, cette fonctionnalité n’était accessible que dans 6 pays. Mais désormais celle-ci peut être utilisée dans 18 pays supplémentaires. Pour mettre en place ces liens qui permettent d’aider les commerces de proximité, Google a collaboré avec des entreprises comme PayPal, GofundMe, ou encore Square. « Les gens du monde entier cherchent à aider – avec un intérêt pour la recherche mondiale sur « comment aider les petites entreprises » atteignant un niveau record en mars 2020, en augmentation de plus de 700% depuis février. Pour aider à les connecter avec les entreprises à proximité dans le besoin, nous avons permis aux gens de rechercher leurs entreprises locales préférées par leur nom pour voir s’ils ont ajouté des liens de don ou de carte-cadeau à leur profil d’entreprise. Et dans les semaines à venir, les gens pourront également utiliser la recherche et Google Maps pour trouver toutes les entreprises à proximité qui demandent de l’aide », annonce Jen Fitzpatrick Senior Vice President, Google Maps.

Aider les entreprises à s’adapter

Google propose aussi de nouvelles fonctionnalités pour aider les entreprises à s’adapter à la nouvelle normalité. Par exemple, sur leurs profils Google My Business, les entreprises pourront utiliser de nouvelles étiquettes comme « cours en ligne » ou « rendez-vous en ligne ». Ces nouvelles étiquettes peuvent aider les entreprises qui ont décidé de basculer vers des services en ligne à se faire découvrir plus facilement par les personnes à la recherche de ce type de prestation.

Google va aussi intégrer un système de réservation pour les services en ligne. Et sur Google Maps, la firme de Mountain View ajoute de nouvelles fonctionnalités qui permettent aux entreprises d’indiquer comment le service ou l’accueil des clients a été adapté aux règles de distanciation sociale. « Aujourd’hui, les gens décident où se procurer des aliments non seulement en fonction du menu, mais aussi de la facilité de ramassage en toute sécurité. Nous avons ajouté des attributs tels que « ramassage sur le trottoir », « livraison sans contact » et « dîner » afin que les restaurants puissent facilement partager ces détails importants sur leurs profils d’entreprise dans la recherche et les cartes », indique Jen Fitzpatrick.