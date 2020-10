Google apporte son soutien aux commerçants en cette période de crise sanitaire mondiale

Le commerce est l’un des secteurs les plus touchés par les mesures prises pour endiguer la pandémie de COVID-19. Nombreux sont les commerçants qui ont choisi de prendre un virage numérique, afin de profiter du succès récolté par le e-commerce. En effet, en cette période où il est vivement déconseillé de se promener dans la rue pour faire du shopping, le commerce en ligne se porte à merveille.

J’entends déjà les détracteurs dire que le commerce en ligne tue le commerce de proximité. Il ne faut pas tout confondre. Toutes les plateformes de e-commerce n’ont pas l’ampleur d’Amazon ou de Cdiscount. Des solutions comme Shopify permettent à n’importe quel commerçant, quelle que soit la taille de son activité, de lancer sa boutique en ligne. En ces temps de pandémie, les consommateurs ont plus tendance à se balader sur le web que dans les rues, ou dans les centres commerciaux.

Google met sa force de frappe à disposition.

Si Shopify est un exemple flagrant, Google vient à son tour de proposer une solution très intéressante pour soutenir les commerçants en difficulté. Depuis le mois d’avril, Google permet aux commerçants américains de référencer gratuitement leurs produits dans l’onglet « Shopping ». Au cours du mois, les vendeurs d’Europe, du Moyen-Orient, d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine pourront faire de même en passant par Google Merchant Center.

Selon la firme de Mountain View, cette solution devrait permettre aux commerçants d’obtenir bien plus de nouveaux clients. Il faut dire que plusieurs centaines de millions de personnes utilisent Google Search chaque jour pour effectuer des achats. Cela permet aux commerçants de gagner en visibilité sans passer par la solution payante Google Ads. Une excellente nouvelle à l’approche des fêtes de fin d’année, qui s’annoncent plus difficiles que jamais à cause de la crise sanitaire.

En parallèle, Google vient également en aide à de nombreux autres corps de métiers dans plusieurs pays européens. Les plombiers, les femmes/hommes de ménage et les électriciens peuvent diffuser des annonces en Autriche, en Belgique, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, en Espagne, en Suisse et au Royaume-Uni.