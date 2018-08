Google Assistant va bientôt vous informer avec Google News

La prochaine version de Google Assistant fera appel aux actualités agrégées par Google News pour vous informer en temps réel de ce qu’il se passe autour de vous.

Alors que l’AI de la firme de Mountain View permet enfin de programmer des actions concrètes, Alphabet en a profité pour rédiger un billet de blog qui annonce l’intégration du flux de Google News au sein de Google Assistant. Jusqu’à aujourd’hui, on obtenait simplement une liste écrite des articles relatifs à tel ou tel sujet en demandant par exemple « OK Google, quelles sont les actualités Samsung ?« . Désormais, avec le même type de question, on pourra profiter d’un résumé oral des différents titres qui font la une ou même de la lecture automatique d’une vidéo synthétisant par exemple ce qu’il s’est passé la veille.

Déjà compatible avec 5000 appareils connectés, le Google Assistant se dote ainsi d’une nouvelle fonctionnalité qui devrait ravir ceux qui sont pressés le matin. Ainsi, plus besoin de sortir son smartphone sous la douche ou encore en déjeunant (même si le mode à une main disponible dans le clavier Google aide plutôt bien dans ce genre de situation). Une simple commande vocale suffira pour vous informer. Le contenu qui est proposé à l’utilisateur est sélectionné en fonction de ses centres d’intérêt (c’est-à-dire des articles qu’il a déjà l’habitude de consulter et des sujets qu’il suit régulièrement) afin de toujours correspondre au mieux à ses attentes.

Il sera aussi possible de présélectionner les sources qui vous intéressent (en fonction de vos opinions politiques, par exemple), parmi des centaines de médias locaux ou internationaux : blogs, journaux, émissions… On ne sait pas encore quand la synchronisation entre Google News et Google Assistant sera disponible en France, mais il faut savoir qu’elle est déjà en ligne aux États-Unis. Elle fonctionne même sur Android Auto ou sur les écouteurs connectés Pixel Buds de Google, sans compter la plupart des smartphones équipés d’Android Nougat ainsi que les versions supérieures ; Oreo et la toute dernière, Pie.

