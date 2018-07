Google Assistant peut maintenant anticiper votre journée

Google Assistant devient plus pratique en anticipant vos journées.

Google continue d’améliorer Assistant. Lors de la dernière conférence I/O, la firme de Mountain View a présenté pas mal de nouveautés pour son assistant numérique, comme Duplex et l’arrivée de nouvelles voix, mais également une fonctionnalité baptisée « visual overview ».

En substance, il s’agit d’une sorte de flux d’informations qui vous permettent de mieux programmer votre journée, ou une sorte de to-do list automatiquement générée grâce à vos informations personnelles. Et aujourd’hui, Google annonce l’arrivée de cette fonctionnalité sur Google Assistant dans toutes les langues, et sur Android et iOS.

« Le nouvel instantané visuel fournit des informations utiles et curatives en fonction de l’heure, du lieu et de vos interactions récentes avec l’assistant », explique Deniz Binay, Product Manager. « Les temps de déplacement sont mis en avant, de sorte que vous savez quand prendre la route si vous vous préparez pour le travail, un déjeuner ou pour rentrer à la maison, la nuit. Au fur et à mesure que vous défilez vers le bas, vous verrez votre agenda, vos rappels, vos réservations de restaurants ou de films, vos actions favorites, vos factures à venir, les colis en transit et les suggestions de nouvelles actions à faire. » Sur Android, on accède à cette nouvelle expérience en appuyant sur un bouton en haut, à droite. Sur iOS, celle-ci apparaît dès qu’on ouvre l’application Google.

Voici à quoi ça ressemble :

Et Google envisage déjà d’autres améliorations pour ce flux, comme un aperçu de vos notes sur les applications comme Google Keep, Todoist ou Any.do. La firme réfléchit également à une section dédiée aux découvertes qui vous permettra d’avoir des suggestions de podcasts, d’activités à proximité et d’autres recommandations personnalisées.

La concurrence entre les assistants numériques

Google lance cette nouvelle fonctionnalité sur Assistant alors que de son côté, Apple commence enfin à muscler Siri. Lors de sa dernière conférence WWDC, la firme de Cupertino a présenté Shortcuts, qui sera disponible sur iOS 12.

Les Shortcuts permettent de combiner plusieurs actions sur une seule commande de Siri. Et en plus de devenir plus pratique avec ces raccourcis, Siri pourra également analyser vos habitudes afin de suggérer de nouvelles commandes personnalisées (comme commander votre café le matin).

On notera aussi qu’Apple a récemment recruté John Giannandrea, un ancien responsable de Google, qui supervisera désormais tout ce qui touche à l’intelligence artificielle au sein de la firme de Cupertino.