Les Shortcuts de Siri font leurs débuts sur la beta d’iOS 12 (pour les développeurs)

Shortcuts, l’application qui rendra Siri plus pratique, est maintenant disponible en beta pour les développeurs.

Alors que Google et Amazon ne cessent de développer leurs assistants numériques, Apple semble accuser un certain retard. Mais cela pourrait changer avec iOS 12.

Lors de sa conférence WWDC, la firme de Cupertino a levé le voile sur les Shortcuts, des raccourcis pour Siri qui rendent l’assistant de l’iPhone plus pratique.

En substance, il s’agit de déclencheurs que l’utilisateur peut créer pour lancer plusieurs actions sur son iPhone. A ces raccourcis personnalisés s’ajoutent une intégration de Siri et des Shortcuts dans les applications tierces, ainsi que des suggestions intelligentes.

Siri devient plus pratique (et plus intelligent ?)

La présentation de ces nouvelles fonctionnalités d’iOS 12 a été assez impressionnante. Et en attend de voir si grâce aux Shortcuts et aux intégrations dans les applications tierces, Siri pourra mieux concurrencer Google Assistant et Amazon Alexa.

Voici comment Apple décrit ces nouvelles fonctionnalités : « Siri peut maintenant jumeler intelligemment vos routines quotidiennes avec des applications tierces pour suggérer des Shortcuts pratiques au moment où vous en avez besoin. Donc, si vous prenez généralement un café sur le chemin du travail, Siri va apprendre votre routine et vous suggérer quand passer votre commande à partir de l’écran de verrouillage. Vous pouvez également exécuter des raccourcis avec votre voix ou créer les vôtres avec la nouvelle application Shortcuts ».

La version stable d’iOS 12 ne sortira pas avant un moment (elle sortira probablement en même temps que les nouveaux iPhone). Mais en attendant, si vous êtes développeur, il est déjà possible de tester ces nouvelles fonctionnalités. En effet, Apple vient de lancer l’application Shortcuts pour la version beta d’iOS 12. Mais pour le moment, l’app n’est pas disponible sur la beta publique, mais uniquement sur demande, via le programme TestFlight.