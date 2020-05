Google Assistant s’invite dans Stadia, sur Android et ChromeOS

Google Stadia désormais compatible Google Assistant

Il y a quelques jours, Google proposait un nouveau rendez-vous Stadia Connect à ses fidèles. L’occasion pour le géant américain d’officialiser un partenariat avec Electronic Arts ou encore de lancer fièrement sur sa plateforme un certain PUBG. Par la même occasion, Google a confirmé la disponibilité de Stadia sur les récents smartphones OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro.

Lancé en fin d’année dernière, Google Stadia avait été présenté aux joueurs, quelques mois auparavant, avec de (très) nombreuses fonctionnalités manquantes. Google a évidemment ajouté certaines d’entre elles au fil des mois, mais en ce début de mois de mai 2020, force est d’admettre que le service du géant américain n’est toujours pas à même de tenir l’intégralité des promesses faites par Google lors de sa présentation initiale.

Parmi les fonctionnalités de Stadia : l’intégration de Google Assistant. En effet, en mars 2019, Google avait promis que son célèbre Assistant permettrait aux joueurs de demander de l’aide pour s’extirper d’une mauvaise situation dans un jeu, par exemple pour connaitre le prochain objectif ou encore la technique pour battre ce boss indestructible. Si cette fonction n’est toujours pas disponible, Google Assistant permet toutefois une petite interactivité avec Stadia.

En effet, via un smartphone Android ou encore un Chromebook, il est tout à fait possible de lancer un jeu en faisant appel à Google Assistant. Ainsi, il suffit de prononcer la formule magique « Ok, Google« , puis « Jouer à Destiny 2 » pour lancer aussitôt le jeu signé Bungie sur un smartphone ou un Chromebook. Sur les ordinateurs sous ChromeOS, Stadia bénéficie d’ailleurs d’une meilleure intégration, via la commande « Search » du système.

Certes, ce n’est pas encore l’intégration ultime que tout le monde attend, mais cela reste plutôt pratique dans l’ensemble, et on devrait, à l’avenir, pouvoir profiter de nouvelles fonctionnalités concernant Google Assistant et Stadia.