Google Stadia désormais compatible OnePlus, et avec une nouvelle fonction « Capture »

Google Stadia aussi sur les OnePlus 8

Il y a quelques jours, Google a proposé un rendez-vous « Stadia Connect« qui, à l’instar d’un Nintendo Direct, permet au géant américain d’annoncer diverses nouveautés à venir sur sa plateforme. Outre l’arrivée de PUBG, Google a notamment officialisé un partenariat avec le géant Electronic Arts, pour proposer les jeux du catalogue EA sur Stadia, et notamment Star Wars: Jedi Fallen Order, FIFA et Madden.

Dans un récent post de blog, Google a tenu à récapituler l’essentiel de ses annonces, et confirme au passage que Stadia est désormais compatible avec un nouveau tandem de smartphones. En effet, dès à présent, les détenteurs d’un OnePlus 8 ou d’un OnePlus 8 Pro peuvent eux aussi profiter de la joie du jeu vidéo « made in Stadia« .

Rappelons qu’en plus des smartphones Pixel et des OnePlus 8, Stadia est désormais compatible avec de nombreux terminaux Samsung, mais aussi avec les Asus ROG Phone et Razer Phone.

La fonction « Capture » désormais disponible

Google a également tenu à confirmer l’arrivée d’une nouvelle fonction pour Stadia : la capture de screenshots. En effet, comme sur PS4, Xbox One ou Nintendo Switch, Stadia permet désormais aux joueurs de capturer simplement un screenshot, ou même de réaliser un court clip vidéo, en pressant la touche Capture de la manette Stadia Controller.

A cela s’ajoutent diverses petites optimisations, comme la possibilité d’afficher un clavier sur l’écran via Chrome, le support du 5.1, une icone pour vérifier le statut de la connexion… Google a d’ores et déjà annoncé que Stadia sera prochainement agrémenté de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux jeux. Le géant américain n’a en revanche pas indiqué la moindre information concernant le nombre d’utilisateurs réguliers de Stadia.

Reste à savoir maintenant si le service signé Google parviendra à concurrencer les consoles « classiques« , mais aussi des services similaires, à commencer par le Project xCloud de Microsoft, dont la preview vient de démarrer en France.