Google copie-t-il les paroles de chansons de Genius dans ses propres résultats de recherche ?

Voilà désormais deux ans que Google affiche directement les paroles d’une chanson lorsque l’internaute fait une recherche sur le sujet. Si les résultats naturels d’autres sites sont également listés, la firme américaine dispose tout de même du meilleur espace pour présenter les paroles d’un titre musical, ce qui veut dire que les internautes n’ont pas à visiter un autre site web, à l’exemple de celui de Genius.com.

Depuis dix ans, Genius fournit les paroles des chansons aux internautes, encourageant également ces derniers à annoter le texte et à faire des commentaires. Néanmoins, celui-ci a accusé de Google de copier tout son contenu, c’est-à-dire toutes les paroles des titres, pour les utiliser, ce qui le pénalise puisqu’il perd forcément du trafic à cause de l’affichage exploité par la firme américaine.

Google s’est toujours défendu de copier le contenu de Genius, mais des éléments tendent à démontrer que la firme a bel et bien exploité les paroles du site web. En effet, ce dernier a indiqué qu’il utilisait certains éléments typographiques différents depuis 2016, justement pour voir si le moteur de recherche se servait allègrement sur sa plateforme ou non.

Depuis cette date, Genius alterne « les apostrophes des paroles entre les guillemets simples droits et les guillemets simples courbés dans le même ordre pour chaque chanson ». De cette façon, un certain filigrane se forme et, une fois converti en morse, affiche les mots « Red Handed », que l’on pourrait traduire par « pris en flagrant délit ».

Lorsqu’il a vérifié si Google affichait les paroles des chansons de la même façon, Genius aurait trouvé une centaine de correspondances.

Lors d’une déclaration auprès de The Verge, Ben Gross, directeur de la stratégie de Genius, a déclaré que le site web avait « montré à Google des preuves irréfutables à maintes reprises qu’ils affichent des paroles copiées issues de Genius ». Il a ajouté que la firme se devait de s’occuper du problème.

Pour sa part, Google s’est également exprimé sur le sujet dans un tweet en déclarant qu’il prenait « très au sérieux la qualité des données et les droits des créateurs et tenait ses partenaires de licence responsables des termes de notre accord ». La firme a ajouté qu’elle stopperait sa collaboration avec certains partenaires si ceux-ci ne respectaient pas les bonnes pratiques, et qu’une enquête était en cours.

Lyrics in info boxes on Google Search are licensed, we don't generate them from other sites on the web. We're investigating this issue and if our data licensing partners are not upholding good practices, we will end our agreements.

— Google Communications (@Google_Comms) June 16, 2019