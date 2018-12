Google corrige les biais sexistes de son service Translate

Jusqu’ici, le service Google Traduction avait tendance à associer le masculin ou le féminin en fonction du terme employé, ce qui semble plutôt logique. Néanmoins, celui-ci exploitait le masculin avec des mots tels que « docteur » ou « fort », là où le féminin était employé pour évoquer des termes comme « belle » ou « infirmière ».

Google ne veut plus que Translate reproduise « des préjugés sexistes »

La firme indique au sujet de ces traductions : « Historiquement, il [Google Translate] ne fournissait qu’une seule traduction pour une requête, même si la traduction pouvait avoir une forme féminine ou masculine. Ainsi, lorsque le modèle a produit une traduction, il a reproduit par inadvertance des préjugés sexistes qui existaient déjà ».

Google annonce donc qu’il se penche sur ce problème afin de trouver une solution pour que son intelligence artificielle n’exploite plus ce biais sexiste, qui reproduit un sexisme ambiant. Ainsi, la firme explique que son service donnera accès à la traduction qui exploite le masculin, comme à celle qui exploite le féminin. Cette évolution devrait être rendue disponible dans une demie-douzaine de langues, mais le service Translate adoptera d’abord les traductions de l’anglais vers le français, l’italien, l’espagnol ainsi que le portugais. Google prévoit également cette modifications pour les traductions allant du turc à l’anglais.

L’égalité des genres semble être l’une des problématiques actuelles de Google lorsqu’il s’agit d’intelligence artificielle. Il y a une semaine à peine, l’entreprise américaine indiquait déjà qu’elle avait modifié l’IA exploitée par la fonctionnalité Smart Compose de Gmail pour être plus inclusive. Ainsi, il est prévu que les suggestions proposées à l’utilisateur, lorsqu’il rédige un message, soient neutre et non genrées avec les pronoms personnels « Il » ou « Elle » comme c’était le cas jusqu’ici. Cette nouveauté est également un moyen d’être plus inclusif avec les personnes qui se définissent comme étant non-binaires.

Source