Apple : le prix des réparations d’écrans iPhone Xs, Xs Max et Xr

La réparation d’écran des nouveaux iPhone a un prix !

Depuis quelques jours maintenant, il est possible de mettre la main sur l’intégralité de la nouvelle gamme iPhone. En effet, Apple avait lancé il y a quelques semaines sur le marché ses nouveaux iPhone Xs et Xs Max, et le tout nouvel iPhone Xr vient tout juste d’arriver en boutiques. Des smartphones dotés d’un écran OLED pour les deux premiers, et d’une dalle LCD Liquid Retina pour le second, qu’il faudra (comme toujours) éviter de briser si possible…

En effet, Apple vient de mettre à jour ses tarifs de réparations d’écrans iPhone. Des tarifs qui s’appliquent si l’utilisateur souhaite remplacer son écran en raison de dommages accidentels ou d’une mauvaise manipulation, sans couverture AppleCare+. Sur la colonne de droite, on retrouve les tarifs appliqués pour les autres dommages, toujours hors garantie.

Ainsi, pour remettre à neuf la dalle OLED d’un iPhone Xs Max, il faudra débourser la somme de 361,10 euros très précisément. En ce qui concerne le modèle plus compact iPhone Xs, c’est 311,10 euros qu’il faudra accepter de débourser. Enfin, concernant la dalle LCD Liquid Retina du récent iPhone Xr, la réparation de l’écran est fixée à 221,10 euros. Une réparation plus abordable que celle de l’écran de l’iPhone X, facturée 311,10 euros, comme l’iPhone XS. Pour le reste de la gamme iPhone, la réparation d’écran est proposée à des tarifs oscillant entre 150 (pour les iPhone SE, 5 et 6) et 190 euros.

Evidemment, si le client a pris le soin de souscrire à un abonnement AppleCare+ lors de l’achat de son nouvel iPhone, la réparation d’écran sera nettement moins douloureuse pour le portefeuille. En effet, avec AppleCare+, la réparation de n’importe quelle dalle d’iPhone (de l’iPhone 6 à l’iPhone Xs Max) sera facturée 20 euros. Pour éviter le pire, vous pouvez également protéger votre tout nouvel iPhone avec divers accessoires.