Où acheter un Google Pixel 3 au meilleur prix en 2019 ? Guide

Alors qu’un marchand français a dévoilé par erreur le prix et la date de sortie du nouveau Pixel 3 et de la version XL avant même son annonce officielle, Google a bel et bien confirmé cette date. Le prochain téléphone a été disponible en pré-commande dès son officialisation en octobre 2018. Depuis le 2 novembre de cette année, il est également disponible chez la plupart des marchands en ligne. Où acheter le Pixel 3 de Google pas cher et au meilleur prix en 2019 ?

Le premier smartphone du géant Google a être disponible en France a connu un vif succès pour les périodes de fin d’année. Pour vous aider à trouver le meilleur prix pour acheter le Google Pixel 3, vous trouverez ci-dessous un tableau qui récapitule les prix en direct chez tous les principaux distributeurs d’électronique sur internet en France :

Passons maintenant à la partie pour savoir où acheter un Pixel 3 pas cher.

Où acheter le Pixel 3 ?

Nous avons été à la cérémonie de lancement du Google Pixel 3 à Paris. Ci-dessous, vous trouverez donc la vidéo de prise en main du nouveau téléphone de Google, qui a l’ambition de rivaliser avec les derniers Huawei Mate 20 Pro, OnePlus 6T, Honor View 20 ou encore Mi Mix 3 de Xiaomi. Sur la photo, il reste encore une fois un leader incontesté devant tous les smartphones Android de la génération 2019.

Officiellement, le premier prix pour acheter un Google Pixel 3 se situe à 859€. C’est la version 64 Go qui est disponible à ce tarif. Une version avec 128 Go est disponible pour 959€. Quant aux modèles Pixel 3 XL, il faut compter 100€ de plus pour chacun des formats.

S’il s’agissait des tarifs lors du lancement du produit, acheter le Google Pixel 3 aujourd’hui coûte beaucoup moins cher et la version 64 Go du Pixel 3 est déjà vendue à des prix inférieurs aux 600€. Nombreux sont les marchands qui proposent déjà de belles remises sur les différents modèles du smartphone Google. Toutefois, les réductions supérieures à 30% sont encore assez rares, et si vous en voyez une, dépêchez-vous d’acheter le Pixel 3 au meilleur prix.

Prix du Google Pixel 3 lors de la sortie :

Pixel 3 64 Go : 859€

Pixel 3 128 Go : 959€

Pixel 3 XL 64 Go : 959€

Pixel 3 XL 128 Go : 1059€

Pour rappel, le Google Pixel 3 est doté d’un écran 5,5 pouces FHD, tandis que la version Pixel 3 XL a un écran 6,3 pouces avec un écran QHD. Avec la batterie qui est aussi légèrement différente, ce sont donc les deux seules différences entre ces deux smartphones Google sous Android.

Le Pixel 3 pas cher, moins cher que ses rivaux directs

On remarquera tout d’abord que le nouveau Pixel 3 n’est pas disponible avec un stockage plus élevé que 128 Go : alors qu’Apple a fait le choix d’offrir 256 Go et même 512 Go pour le nouvel iPhone XS, Google a donc décidé de rester sage. Son capteur photo est l’un des meilleurs du marché et Google offre un stockage illimité en ligne sur Google Photos pour en profiter.

Au delà du stockage, la question que l’on se pose quand on se demande où acheter le Pixel 3 et le Pixel 3 XL, c’est son prix. Aujourd’hui, le smartphone le plus sophistiqué de chez Google est un cran en dessous de celui de chez Apple, et celui de chez Samsung – ce qui le positionne bien au niveau du comparatif. En revanche, il aura du mal à concurrencer le nouveau OnePlus 6T, le Honor View 20 ou encore le Xiaomi Mi Mi 3.

Pour vous faciliter la tâche si vous voulez acheter le Google Pixel 3 au meilleur prix, vous trouverez donc ci-dessous le tableau qui compare les tarifs du modèle standard, avec un stockage de 64 Go. Globalement, il faudra rajouter 100€ de plus pour bénéficier d’un stockage de 128 Go.

Meilleur prix pour le Pixel 3 :

Pour en venir maintenant au Google Pixel 3 XL, il est disponible à l’achat chez les différents marchands en ligne que nous vous présentons dans le tableau comparatif ci-dessous. Il s’agit du tarif pour la version Pixel 3 XL de 64 Go. Encore une fois, il faut compter une centaine d’euros en plus aujourd’hui pour prétendre au modèle qui avec 128 Go de stockage. N’hésitez pas à regarder les conditions chez chacun des marchands pour obtenir la meilleure offre, car il y a de belles réductions en ce moment même, ce qui vous fait obtenir l’un des meilleurs prix pour le Pixel 3 XL.

Meilleur prix pour le Pixel 3 XL :