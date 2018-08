Google développe une autre application de podcasts baptisée Shortwave

Alors qu’elle propose déjà Google Podcasts, la firme de Mountain View développe une autre application baptisée Shortwave, via son incubateur Area 120.

Pendant longtemps, Google a ignoré le format podcasts alors qu’Apple proposait une application dédiée à ce format. Mais cette année, cela a changé. Après avoir intégré un lecteur de podcasts sur son moteur de recherche sur Android, Google a également lancé l’application Google Podcasts sur le Play Store.

Et aujourd’hui, on apprend que la firme de Mountain View développe une autre appli du même genre, baptisée Shortwave. L’appli n’a pas encore été officialisée et pour le moment, on ne fait pas à quoi elle va ressembler.

C’est notre confrère The Verge qui a découvert l’existence de cette application en cours de développement grâce au dépôt de la marque Shortwave. Dans les documents relatifs à ce dépôt, il est indiqué que Shortwave sera une application qui permet aux utilisateurs de « rechercher, d’accéder, de lire des fichiers audio numériques, et de partager des liens vers ces fichiers audio ».

Par ailleurs, un représentant de Google aurait confirmé le développement de cette nouvelle application, en expliquant que celle-ci serait tourné vers les « spoken word ».

Shortwave a une autre particularité. L’application est développée par Area 120, l’incubateur interne de Google. « Comme les autres projets d’Area 120, il s’agit d’une expérimentation à un stade préliminaire et il n’y a pas beaucoup de de détails à partager actuellement », a aussi déclaré le représentant de Google.

Avec le lancement de Google Podcasts, la firme de Mountain View s’est donnée comme objectif de doper l’audience de ce format. « Le but de notre équipe est de doubler le nombre d’écoute de podcasts dans le monde pour ces deux prochaines années », expliquait récemment Zack Reneau-Wedeen, le product manager de Google Podcasts.