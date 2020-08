Le Google Pixel 4a est officiel, et il va secouer le milieu de gamme

Google a du retard, mais mieux valait-il pour lui de soigner la présentation de ce jour. À la suite de la crise sanitaire, la sortie de son nouveau Pixel 4a a été retardée de deux mois. Son smartphone milieu de gamme, qui vient se placer à un prix inférieur à son grand frère le Pixel 4, arrive dans un contexte très concurrentiel.

Après les OnePlus Nord et iPhone SE, le Google Pixel 4a veut faire sa place sur le marché en commercialisant sa version 6 Go de RAM et 128 Go de stockage au prix de 349 €. Pour son lancement commercial, Google a dû faire des concessions, à l’image du module photo doté d’un seul capteur. En revanche, comme pour sur la gamme de Pixel 3, le Pixel 4a sera moins énergivore et plus autonome, de quoi faire de lui un excellent smartphone. S’il vous intéresse, il faudra être patient, le Pixel 4a ne sera disponible… qu’en octobre !

Un format 5,8 pouces idéal

Difficile de ne pas préférer l’écran du Pixel 4a à celui du Pixel 4, alors que la dalle intègre un affichage borderless bien plus respectée que celle de son grand frère. Tout part d’une concession : Google n’a pas intégré les mêmes capteurs permettant la reconnaissance faciale 3D, ce qui a permis au Pixel 4a d’esquiver le bandeau épais présent sur le Pixel 4. En outre, son format d’écran 5,8 pouces brille par son aspect compact.

Malgré son prix plus attractif, la technologie OLED est toujours présente, et le Pixel 4a affiche une résolution Full HD+ avec une densité de pixel de 443 ppp. Pour tout savoir sur ses infos, découvrez notre fiche Google Pixel 4a.

Un processeur moins énergivore

Au niveau des performances et de la fiche technique du Pixel 4a, Google fait simple : le modèle est décliné en une seule version, qui propose une mémoire vive de 6 Go, ainsi qu’un stockage interne de 128 Go (soit deux fois plus que le précédent Pixel 3a). Le processeur Snapdragon 855 du Pixel 4 a été troqué pour un Snapdragon 730, largement à la hauteur pour un appareil de ce type, et bien moins énergivore.

C’est d’ailleurs l’un des points qui caractérise le Pixel 4a : son autonomie est honnête. L’accumulateur de 3140 mAh couplé à un appareil avec une faible consommation d’énergie permet de tenir plus d’une journée facilement. Sinon, son chargeur ultra rapide de 18 W sera amplement suffisant pour regagner rapidement de l’autonomie.

Concession sur l’appareil photo

À l’image d’Apple, Google continue à faire le pari des capteurs avec une faible densité de pixels, pour pouvoir proposer des pixels plus gros (ici de 1,4 μm) et donc être plus efficaces en basse lumière. Le module arrière propose ainsi un capteur de 12 MP, quand la caméra frontale se limite à 8 MP. Nos premiers tests sont concluants (nous avons le smartphone depuis 5 jours). Couplé à une excellente gestion par logiciel, l’appareil est très bon.

La commercialisation du Pixel 4a va se faire attendre : Google annonce une ouverture des précommandes le 10 septembre prochain. Pour rappel, le prix du nouveau Google Pixel 4a est de 349 €. Nous poursuivons nos prises en main, et publieront la semaine prochaine les tests écrit et vidéo du Google Pixel 4a.

Google profite de ce moment pour annoncer le lancement à l’automne des Pixel 4a (5G) et Pixel 5, ses premiers smartphones compatibles avec la 5G. Le Pixel 4a (5G) sera proposé à partir de 499€ et il sera disponible comme le Pixel 5 en précommande dès le 8 octobre.