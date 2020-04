Google dévoile un nouvel outil baptisé BeyondCorp Remote Access, à quoi ça sert ?

Depuis plusieurs semaines, de nombreux employés sont contraints de travailler depuis chez eux à cause d’un confinement qui a suivi la pandémie de coronavirus. De nombreuses entreprises dévoilent régulièrement de nouvelles initiatives destinées aux personnes qui télétravaillent afin de rendre la production et la communication plus fluide.

Dans ce contexte particulier, Google a levé le voile sur BeyondCorp Remote Access, un outil justement destiné aux entreprises qui ont mis en place ce mode de travail. Celui-ci se base sur le zero trust, un positionnement que la société américaine a embrassé en 2011.

Ce dernier s’appuie sur un principe de base selon lequel il ne faut faire confiance à personne —et ce en assurant un accès sécurisé aux données peu importe le lieu de connexion, en imposant un contrôle des accès ou encore en contrôlant l’intégralité du trafic. Avec BeyondCorp, le périmètre de contrôle des accès du réseau est transféré aux terminaux et aux utilisateurs.

Plus concrètement, le nouvel outil de Google permet aux utilisateurs de se connecter à distance aux applications web de l’entreprise en toute sécurité depuis presque n’importe quel appareil. Avec celui-ci, les administrateurs peuvent réaliser des accès personnalisés à certains documents de l’entreprise. En somme, seuls certains peuvent accéder aux informations dont ils ont besoin dans un contexte précis.

Ne plus avoir besoin des VPN

Il n’est ainsi plus nécessaire d’utiliser un VPN, une solution qui fait parfois défaut lorsqu’un grand nombre d’utilisateurs est concerné. Outre la complexité du dispositif, le produit de Google a aussi l’avantage d’être plus simple à utiliser pour la personne qui doit accéder aux données.

L’équipe de Google Cloud explique avec cette mise en situation : « Mes recruteurs de RH sous contrat travaillant à domicile sur leur propre ordinateur portable peuvent accéder à notre système de gestion documentaire basé sur le web (et rien d’autre), mais seulement s’ils utilisent la dernière version du système d’exploitation, et s’ils utilisent une authentification résistante au phishing comme les clés de sécurité».

Dans le futur, l’entreprise américaine espère déployer BeyondCorp à la quasi-totalité des applications et des ressources nécessaires à l’utilisateur.