Google dévoile ses Material Design Awards 2019

Comme chaque année, Google a remis aux équipes créatives les Material Design Awards. Les récompensés ont mis en ligne des applications esthétiques, fonctionnelles, pratiques. En récompensant ces designers et développeurs, Google espère étendre un peu plus son Material Design en montrant l’exemple à de nombreuses autres équipes. Pour participer au Material Design Awards, il suffit de s’inscrire, toutes les participations sont ouvertes. Cette année, le jury a délibéré des centaines de projets qui ont utilisé le Material Design de façon unique et inspirante.

Voici donc la promotion 2019, une sélection d’applications qui utilisent de façon créative le Material Design classé dans quatre catégories distinctes : Theming, Innovation, Experience, et Universality.

Dans la catégorie « Theming », c’est l’application Ruff qui a été sélectionnée. L’application de prise de notes compatible avec Android et Windows 10 présente un rendu cohérent au niveau des couleurs utilisées, de la typographie et de la forme globale. Exécutée avec Material Theming, Ruff présente une application simple, très claire, et facile d’utilisation. L’utilisation de ce bouton bleu flottant et de cette typographie monospace ajoutent une ambiance visuelle tout en adoptant une approche raffinée.

Les coins légèrement arrondis de la partie inférieure aident à guider le comportement gestuel et permettent à l’utilisateur de savoir qu’il peut swiper vers le haut pour plus de contenu. L’interface utilisateur permet également une personnalisation simple de la taille des caractères et le choix d’un thème clair, sombre ou noir. En priorisant la fonctionnalité et la clarté, l’utilisation cohérente de la typographie, de la forme et de la couleur, Ruff crée une expérience Theming inspirante.

Pour la catégorie « Innovation », c’est l’application Reflectly qui a retenu l’attention du jury. Ce journal intime digital aide ses utilisateurs à gérer leur stress et leur anxiété.

Outre le ton chaleureux et accessible de ses questions, l’interface de Reflectly est pleine de mouvements savamment chorégraphiés (la façon dont les éléments de l’interface utilisateur apparaissent à l’écran, par exemple), tous ces détails contribuent à une expérience utilisateur très agréable.

La catégorie « Experience » est fièrement représentée par Scripts. Cette application présente une solution ingénieuse permettant l’apprentissage de nouvelles langues, grâce à son utilisation intelligente des capacités de l’écran tactile. L’interaction pas à pas présente des instructions claires ainsi que de petites animations et des commentaires haptiques, pour transmettre la technique correcte à adopter.

C’est Trip.com qui a été choisi parmi les nombreux concurrents dans la catégorie « Universality ». Trip.com est une excellente plateforme de réservation de voyage s’adressant à un public international. La mise en page alliée aux choix typographiques de l’application construit une forte hiérarchie visuelle capable de s’adapter aux 19 langues supportées par le site. L’iconographie est en totale cohésion avec les couleurs sélectionnées renforcent les actions clés et attirent l’attention sur les informations importantes. Le menu du bas fournit de multiples repères visuels pour afficher les destinations actives, les icônes actives passent d’un simple contour à un remplissage, avec un léger hover zoom, et un changement de couleur.