Google donnera le temps d’attente pour avoir une table dans un restaurant

Il sera bientôt possible de connaître le temps d’attente dans votre pizzeria favorite grâce à un simple coup d’œil sur Google Search ou Google Maps. On vous explique tout ça en détail.

Il est 12h30, vous voulez aller manger avec vos collègues. Mais, comme d’habitude ce doute. Allez-vous attendre longtemps dans le petit restaurant italien à l’angle de la rue ? Peut-être le japonais de l’autre côté sera-t-il une option plus rapide… Google pourrait bien mettre fin à ces questionnements qui vous arrivent peut-être régulièrement.

Google vous donnera bientôt le temps d’attente d’un restaurant en temps réel !

La firme de Mountain View est en effet en train de déployer une nouvelle fonction permettant de savoir l’attente estimée en temps réel dans un restaurant donné, à partir d’une simple recherche dans le navigateur ou directement dans Google Maps. « Il suffit de chercher le restaurant sur Google, d’ouvrir sa fiche, et de faire défiler les informations jusqu’à la section Horaires d’affluence. Là, vous pourrez voir le temps d’attente estimé en temps réel », explique Google sur son blog. Selon Google, plus de 1 million de restaurants dans le monde seraient concernés par cette mise à jour.

Attention toutefois, malgré la formulation avantageuse, il ne s’agit pas véritablement d’informations en temps réel, vous n’êtes pas à l’abri d’une mauvaise surprise. C’est une estimation basée sur les visites des autres utilisateurs dans les semaines précédentes. C’est d’ailleurs ce qui vous permet aussi de savoir par avance le temps d’attente estimé sur une certaine tranche horaire.

Cette information vient surtout en complément d’une autre très appréciée des utilisateurs de Google. Pour les restaurants, mais aussi les grandes surfaces ou de nombreuses autres boutiques, il est désormais possible de savoir à quel moment il y aura le plus de monde et donc quand éviter de faire ses courses ou d’aller manger pour ne pas se retrouver coincés dans la cohue. Une fonction déjà présente dans Google depuis plus de deux ans. L’ensemble fonctionne grâce à une collecte anonyme de données des smartphones Android et de leurs déplacements.