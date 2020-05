Google Duo : le concurrent de FaceTime annonce de nouvelles fonctionnalités

Depuis le début de la crise du COVID-19 et du confinement, les appels vidéo sont devenus très populaires. Et si on a beaucoup parlé des services de visioconférence comme Google Meet, Zoom ou Microsoft Teams, il ne faut pas oublier que beaucoup de gens utilisent aussi les applications plus ordinaires comme WhatsApp, FaceTime, Messenger ou Google Duo.

Pour rappel, Google Duo est une sorte d’équivalent de FaceTime pour les appels vidéo sur Android (mais qui est aussi disponible sur iOS). Et comme la plupart des applications similaires, Duo a vu son nombre d’utilisateurs augmenter depuis le début de l’année. « […] en fait, chaque semaine, plus de 10 millions de nouvelles personnes s’inscrivent à Duo, et dans de nombreux pays, les minutes d’appel ont plus que décuplé », indiquait Dave Citron, Group Product Manager de Google Duo, au mois d’avril. Celui-ci avait annoncé une augmentation de la limite du nombre de personnes qui peuvent participer aux appels de groupe.

Des nouveautés pour rendre l’app plus utile et plus amusante pendant le confinement

Pour rendre les rendez-vous virtuels en famille plus amusants, Google Duo lance un mode « famille ». Celui-ci permet de dessiner, ou d’utiliser des filtres et des masques (comme sur d’autres services d’appels vidéo).

Les effets et les masques sont aussi disponibles sur les appels entre deux personnes, avec, par exemple, un effet spécial fête des mères.

Sinon, Google Duo prendra bientôt en charge les appels vidéo de groupe sur la version web du service, et proposera une nouvelle mise en page qui permettra de voir plus de personnes en même temps durant les appels de groupe.

Il y aura également une fonctionnalité qui permettra d’inviter des personnes à rejoindre un appel en partageant un simple lien.

Sinon, on rappelle que si Google Duo ne propose pas autant de fonctionnalités pratiques que les services de visioconférence comme Google Meet, Zoom ou Teams, celui-ci permet en revanche (comme WhatsApp) de faire des appels chiffrés de bout en bout gratuitement. « Seules les personnes en communication peuvent savoir ce qui est dit ou affiché. Google ne peut pas voir, entendre ou enregistrer l’audio et la vidéo de votre appel », peut-on lire dans une page d’aide de la firme de Mountain View.