Google envoie des SMS depuis notre téléphone sans nous prévenir

À l’heure où Internet est de plus en plus sujet aux cybermenaces, l’une des tentatives de piratage les plus répandues prend souvent la forme de message (SMS ou mail) envoyé, et comprenant un lien ou un fichier média. Cela devient une hantise, et il est important de vérifier avant de cliquer sur ce genre de réception.

Mais quand est-il si vous découvrez un jour que votre smartphone a envoyé un SMS sans que vous n’ayez aucunement écrit ce dernier ? C’est un peu ce à quoi différents utilisateurs de smartphones Android à travers le monde ont dû faire face ces derniers mois. Une situation surprenante et quelque peu alertant, qui provient en fait de Google.

Des mystérieux SMS envoyés depuis votre smartphone

Nos confrères de 9to5Google ont posé la main sur un problème qui semble arriver à différents individus à travers le globe, bien que la plupart soit recensés en Inde. Pour ces propriétaires de smartphones tournant sous Android (lire aussi : Comment bloquer les SMS sur son smartphone Android ?), et avec l’application de SMS de Google, ils fut alertés par un SMS envoyé depuis leur mobile, en provenance d’un numéro inconnu. Sur ce dernier, le même corps de message était envoyé.

« Google vérifie de nouveau le numéro de téléphone de cet appareil » mentionnait chaque message, précédait d’un code, et suivi d’un lien pour avoir des informations supplémentaires. Bien évidemment, ce genre de message ressemble généralement à un spam, mais quand est-il au moment de découvrir que le message n’a pas été reçu, mais envoyé ?

Finalement, les utilisateurs ont compris qu’il s’agissait bien de Google. En inscrivant notre numéro de téléphone sur notre compte, le géant du web explique souhaiter vérifier « de temps en temps pour nous assurer que le numéro de votre téléphone est toujours le vôtre ». Il a ainsi reconnu que pour vérifier, il est possible de « recevoir des messages texte de Google ou voir des textes sortants vers Google. Le message pourrait dire quelque chose comme «Google vérifie le numéro de téléphone de cet appareil ».

Aucune explication supplémentaire

On regrette néanmoins que Google n’ait pas averti ses utilisateurs. La mise en place de cette méthode de vérification n’a jamais été communiquée par la firme de Mountain View, et les smartphones n’émettent aucune notification pour informer l’utilisateur qu’un SMS a été envoyé depuis leur mobile.

Cette nouvelle est d’autant plus déconcertante qu’aucune précision n’a été faite par Google, quant à cette méthode et sa véritable utilité. Au moment d’inscrire son numéro parmi nos informations de contact de profil, Google précise uniquement que le numéro servira en cas de récupération de compte, d’authentification à deux facteurs et pour les appels vidéo. Affaire à suivre.