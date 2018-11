Google facilite l’appairage des accessoires Bluetooth sur Android et Chrome OS

Alors que la prise jack pour les écouteurs est vouée à disparaître sur les smartphones, Google essaie de rendre les connexions entre les appareils Android et les accessoires Bluetooth (comme les casques et les écouteurs) plus faciles.

Il y a un an, la firme de Mountain View a ainsi présenté la fonctionnalité Fast Pair, qui simplifie l’appairage Bluetooth sur Android.

En substance, avec des appareils et des accessoires compatibles, au lieu de passer par le processus d’appairage classique, l’utilisateur n’a qu’à rapprocher ceux-ci puis valider une notification.

C’est assez similaire à ce qu’Apple propose sur iPhone pour la connexion des écouteurs sans fil AirPods.

Cependant, même si Fast Pair facilitait déjà grandement la connexion entre un smartphone Android et un casque sans fil, il fallait encore reproduire l’appairage pour chaque appareil que l’on possède.

Vos accessoires sont enregistrés dans votre compte Google

Mais avec la mise à jour de la fonctionnalité annoncée récemment par Google, Fast Pair va encore plus simplifier l’appairage Bluetooth : vous le faîtes une fois, puis c’est synchronisé avec votre compte Google.

« Aujourd’hui, nous facilitons la tâche des utilisateurs qui souhaitent connecter des accessoires compatibles Fast Pair à des appareils associés au même compte Google. Fast Pair connectera des accessoires aux téléphones Android actuels et futurs de l’utilisateur (6.0+), et nous ajouterons la prise en charge des Chromebooks en 2019 », écrit la firme de Mountain View.

En d’autres termes, une fois que vous avez apparié un accessoire avec un appareil, celui-ci sera également automatiquement appairé avec les autres appareils Android qui utilisent le même compte Google. Et en 2019, cela sera également valable pour Chrome OS.

Là encore, ce n’est pas sans rappeler la synchronisation qu’Apple propose lorsqu’on utilise un accessoire Bluetooth avec ses iPhone, ses iPad ou ses ordinateurs.

Sinon, en plus d’améliorer la fonctionnalité Fast Pair, Google travaille également avec les fabricants d’accessoires leurs produits soient supportés.