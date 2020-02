Google investit 10 milliards de dollars dans de nouveaux data center

Google vient d’annoncer de gros investissements dans les data center au cours de l’année 2020. Dans 11 états du pays, la firme de Mountain View va investir plus de 10 milliards de dollars. Sundar Pichai, l’actuel CEO de Google a annoncé que l’entreprise se concentrera principalement sur 11 états : le Colorado, la Géorgie, le Massachusetts, le Nebraska, New York, l’Oklahoma, l’Ohio, la Pennsylvanie, le Texas, Washington et la Californie. Google est déjà présent dans 26 états sur les 50 et a consacré 13 milliards de dollars l’année pour s’y installer.

Google vante souvent sa contribution et son impact sur les États-Unis, avec notamment la création de milliers de nouveaux emplois. Au cours de l’année 2020, Google va donc construire de nouveaux data center et de nombreuses installations concernant les énergies renouvelables.

Voici ce qui est écrit dans le rapport de Google : « Ces investissements créeront des milliers d’emplois, notamment des postes au sein de Google, des emplois dans la construction de centres de données et d’installations d’énergie renouvelable, ainsi que des débouchés dans les entreprises locales des villes et communautés environnantes. »

La firme de Mountain View va donc installer de nouvelles équipes d’ingénieurs à Atlanta, mais va aussi agrandir les bureaux et data center au Texas, en Alabama, en Caroline du Sud, en Virginie, ainsi que dans le Tennessee. Dans le Mississippi, un centre d’opérations Google permet à l’entreprise d’offrir un service d’assistance à la clientèle.

Voici pour ce qui est du sud du pays, en ce qui concerne le Midwest, Google investi dans de nombreux bureaux à Detroit tandis qu’un nouveau data center va ouvrir dans l’Ohio, ainsi que l’extension dans l’Iowa ne devrait pas tarder à se terminer. Un bureau Google Cloud vient tout juste d’ouvrir à Chicago, alors que les locaux de Madison dans le Wisconsin ont été agrandis.

Concernant la côte Est et Ouest, Google est déjà bien installé, mais continue de s’étendre, ses bureaux à New York vont accueillir deux fois plus d’employés d’ici 2028, tout en agrandissant ses bureaux à Pittsburgh et à Cambridge dans le Massachusetts. Sur la côte Ouest, le campus Google Cloud de Seattle s’agrandit, les datacenter de l’Oregon vont également évoluer tandis que de nouvelles installations à Los Angeles et dans la Bay Area sont en cours.