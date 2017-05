Google lance une fonctionnalité pour les chercheurs d’emplois

Vous cherchez un emploi ? Google veux vous aider.

Lors de sa conférence Google I/O, très axée sur l’intelligence artificielle, la firme a levé le voile sur une fonctionnalité qu’elle appelle Google for Jobs.

Afin de proposer des résultats qui se veulent plus pertinents, la firme de Mountain View combine Google Search et une technologie qu’elle appelle Cloud Jobs API.

Quand ils sont à la recherche d’un job, beaucoup de personnes utilisent déjà la recherche Google. Et la fonctionnalité qui a été dévoilée cette semaine ne fait qu’optimiser les résultats, notamment grâce au machine learning, pour mieux aider ces personnes.

Avec sa Cloud API, Google aide déjà des entreprises telles que Johnson & Johnson à trouver les meilleurs candidats. Et celle-ci aurait augmenté de 18% les chances qu’un chercheur d’emploi dépose une candidature.

La firme de Mountain View n’a (pour le moment) pas sa propre plateforme de recrutement, mais travaille avec des sociétés comme Facebook ou LinkedIn, et affiche des offres d’emploi hébergées par ces sociétés sur les résultats de Google for Jobs.

Google worked w/ LinkedIn Monster, Facebook + more to create better job search on Google Search #IO17 #Googleio2017 pic.twitter.com/NSLeY4uNOa

L’un des avantages de Google for Jobs est la façon dont les résultats sont référencés.

Lors de l’ouverture de Google I/O, le PDG Sundar Pichai a donné un exemple : si l’internaute fait une recherche avec le mot-clé « retail job », l’AI qui propulse Google for Jobs est capable de trouver d’autres mots-clés associés à celui-ci et donc de proposer d’autres résultats que ceux qui apparaîtraient normalement sur Google Search.

With Google for Jobs, we'll use machine learning to help people find jobs, and make it easier for companies to find talent. #io17 pic.twitter.com/OOZv945Nih

— Google (@Google) May 17, 2017