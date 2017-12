Google Maps vous guidera dans les transports en commun

Selon le site américain TechCrunch, une mise à jour qui devrait bientôt être déployée sur Google Maps vous guidera en temps réel dans les transports en commun.

Vous êtes dans une nouvelle ville et vous vous déplacez en bus, tramway ou métro. Mais, difficile de vous repérer et de savoir à quel moment il faut descendre. A fortiori si les indications sont dans une autre langue. Google Maps pourrait bien résoudre ce problème pour vous. Une mise à jour qui devrait bientôt être disponible permettra à l’application de vous guider dans les transports en commun, qu’il s’agisse du bus, du métro ou encore du tramway. C’est le site américain TechCrunch qui révèle l’information.

Google Maps pourra bientôt vous dire quand descendre du bus ou du métro

Pour cela, il vous suffira de réaliser un itinéraire comme lorsque vous vous déplacez à pied ou en voiture. Vous recevrez alors des informations en temps réel sur votre trajet et les arrêts dans les transports en commun. Celles-ci seront disponibles dans l’application ou à travers des notifications sur l’écran de verrouillage de votre smartphone. On ignore encore si l’application vous indiquera s’il y a des ralentissements ou des pannes par exemple. Mais, on peut imaginer qu’il s’agisse d’un objectif à long terme pour l’application de cartographie.

Cette nouvelle fonctionnalité serait déjà en test chez certains utilisateurs à l’heure actuelle. Mais, elle devrait rapidement être déployée… aux États-Unis. En effet, impossible de lancer directement cette dernière au niveau mondial, c’est une quantité de données astronomiques qui doit être intégrée par le service. On peut donc imaginer qu’il faudra encore attendre un peu avant de le voir arriver en Europe.

A noter aussi qu’elle est limitée aux utilisateurs d’Android dans sa forme complète. Si vous êtes sur iOS, vous n’aurez ainsi pas les notifications. Mais, alors que l’application tente de se rendre un peu plus indispensable chaque jour, Google Maps devrait sans aucun doute être disponible pour tous les utilisateurs rapidement. Pour rappel, un mode dédié aux motos est actuellement en cours de test en Inde sur Google Maps.