Google Maps permet désormais de voir les plats dans les restaurants

Les utilisateurs de Google Maps sur Android peuvent désormais en savoir davantage sur les restaurants. Des photos des plats seront disponibles directement depuis l’application.

Des photos de plats des restaurants dans Google Maps

Google Maps a été créé en 2004. Le service de cartographie du géant des moteurs de recherche n’a cessé de s’améliorer et de proposer de nouvelles fonctionnalités. Le service, qui se décline aussi sous la forme d’une application pour smartphone Android et iOS, ne proposait initialement que de la cartographie. Une fonctionnalité d’itinéraire a ensuite été ajoutée, puis des informations sur le trafic, de la géo-localisation et l’accès aux images satellite et 3D. Les entreprises ont pu ajouter leur enseigne sur la carte et Google Street View a été incorporé. Dans sa volonté d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à son service, Google vient d’intégrer une fonction permettant de voir les photos des plats servis dans les restaurants.

Lorsque l’on cherche « restaurant » dans Google Maps, le service de cartographie de Google vous indique quels restaurants sont les plus proches. Il est aussi possible d’obtenir davantage d’informations en cliquant sur un restaurant, mais il est difficile de savoir de quoi il retourne réellement, même en se basant sur les commentaires et les notes laissés par les utilisateurs.

Désormais, il est possible de voir des photos des plats servis. Une bonne façon de visualiser les quantités, si ceux-ci sont élégamment présentés et s’ils semblent appétissants. Google Maps compte sur la participation des utilisateurs pour enrichir cette base de données. C’est effectivement une mode puisque nombreux sont celles et ceux qui prennent en photo leur plat lorsqu’ils vont au restaurant et la partagent sur leurs réseaux sociaux.

Cette fois, les utilisateurs seront incités à partager aussi la photo de leur assiette sur Google Maps, afin d’aider de futurs utilisateurs à mieux choisir leur restaurant. Cette nouvelle fonction est disponible depuis quelques jours pour les utilisateurs sur Android. Il faudra toutefois patienter quelques mois pour voir la fonction apparaître sur iOS. Depuis ses débuts, Google utilise beaucoup la cartographie participative pour améliorer son service à différents niveaux.