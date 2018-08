Google Maps permet maintenant de partager… le niveau de batterie de son smartphone

La dernière mise à jour de Google Maps permet de partager un peu plus que sa position en indiquant à ses correspondants le niveau de sa batterie. Utile ou futile ?

« Avec Google Maps, partagez plus que votre position ». Je viens de l’inventer, mais cela pourrait sonner comme un slogan publicitaire pour l’application de navigation et de géolocalisation de Google. En mars 2017, ce dernier publiait une importante mise à jour de Google Maps qui inaugurait la possibilité de partager en temps réel sa position avec les correspondants de votre choix, par SMS ou email, durant un laps de temps défini. Ceux-ci pouvaient alors vous localiser et vous suivre en direct sur leur propre smartphone, toujours dans l’application.

Dans la nouvelle version publiée ce jour, Google Maps vient d’ajouter une petite fonctionnalité qui peut paraitre anodine, voire inutile, mais qui pourrait s’avérer très pertinente : en plus de votre localisation, vos correspondants peuvent voir en direct le niveau de batterie de votre iPhone.

Une fonctionnalité qui rassure ?

A quoi ça sert ? Simplement à ajouter un élément qui permet le cas échéant de savoir pourquoi votre correspondant ne répond plus : si vous voyez qu’il lui reste 3% à un instant T et que vous n’avez plus de nouvelles dix minutes plus tard, il y a de fortes chances que ce dernier soit en panne de batterie. Ce qui peut éventuellement rassurer puisque du coup vous en êtes informé. Autre possibilité : l’appeler pour le prévenir que sa batterie va bientôt le lâcher. Troisième possibilité, que je viens d’expérimenter : que vos amis sur Android vous trollent sur l’autonomie catastrophique de votre iPhone X (voir l’illustration qui fait rire : 68% de batterie restante à 9h23). Monde cruel.

Un élément simple de communication qui pourrait cependant encore être amélioré, et ceci sans nécessairement passer par Google Maps : pourquoi pas une fonctionnalité native sur les smartphones qui permettrait d’envoyer un SMS automatique à un proche ou un groupe de personnes que l’on choisirait, les prévenant que votre mobile vient de tomber en panne de batterie ?

La nouvelle version de Google Maps incluant cette fonctionnalité est disponible pour iOS et Android.