Google Maps va bientôt signaler les feux de circulation

Cela fait quelques années maintenant que Google prend un malin plaisir à affiner toujours un peu plus l’expérience proposée par son application Maps. Durant le confinement, Google avait notamment lancé de nouvelles fonctionnalités pour permettre à chacun de se déplacer plus facilement. Une application Google Maps très prisée par les pétions comme par les automobilistes, et qui fait partie de ces rares applications à avoir dépassé le cap des 5 milliards d’installations selon le PlayStore.

Les feux de circulations dans Google Maps

Aujourd’hui, Google teste une énième fonctionnalité pour Maps, avec l’affichage des feux de circulation. Le géant américain est en effet en train de procéder à un essai dans certaines villes aux Etats-Unis, qui permet à l’utilisateur d’observer directement à l’écran la position des feux de circulation. A noter que cela fonctionne lorsque l’on utilise Maps en mode GPS, mais aussi lorsque l’on effectue une simple recherche.

« Pour aider les gens à être mieux informés sur la route, nous testons une fonctionnalité de Google Maps sur Android qui montre l’emplacement des feux de circulation dans certaines villes des États-Unis », a déclaré un porte-parole de Google à Android Authority.

A l’heure actuelle, seules quelques villes sont concernées, à savoir New-York, Chicago, Los Angeles ou encore San Francisco. Evidemment, Google a d’ores et déjà annoncé sa volonté d’étendre cette fonctionnalité à d’autres grandes villes. Rappelons que du côté de la concurrence, à savoir un certain Apple Plans, cet affichage des feux de circulation est déjà disponible.

Depuis quelques années déjà, Google Maps se veut bien plus qu’une simple application GPS, et permet par exemple d’afficher à l’écran les endroits accessibles aux personnes à mobilité réduite, d’effectuer une réservation dans un restaurant, de trouver une borne de recharge compatible avec votre voiture électrique, d’afficher la limite de vitesse autorisée sur la voie de circulation actuellement empruntée…