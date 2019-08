Google met à jour son algo pour présenter des extraits plus frais

Google ne vous permet pas seulement de trouver des liens de pages sur un sujet précis, le moteur de recherche peut également vous donner directement des réponses grâce aux extraits optimisés et mis en avant sur son moteur de recherche.

Récemment, l’entreprise a annoncé une mise de son algorithme afin d’améliorer la qualité des informations mises en avant dans ces extraits. Plus précisément, lorsque cela est jugé opportun, ces extraits afficheront les informations les plus récentes, même si cela n’est pas explicitement demandé par l’utilisateur.

« Dans le cadre de nos efforts continus pour que Search fonctionne mieux pour vous, une nouvelle mise à jour de l’algorithme améliore la compréhension de nos systèmes quant aux informations qui restent utiles au fil du temps et à ce qui devient rapidement obsolète », explique Pandu Nayak, vice-président responsable de Google Search. « Cela est particulièrement utile pour les extraits mis en avant, une fonctionnalité de Search qui met en évidence les pages qui, selon nos systèmes, sont les plus susceptibles de contenir les informations que vous recherchez. Pour les requêtes dans lesquelles des informations fraîches sont importantes, nos systèmes tenteront de trouver les extraits les plus utiles et les plus à jour. »

Des informations à jour

Google donne quelques exemples d’extraits sur lesquelles des informations obsolètes sont remplacées par des informations plus à jour.

Pour une recherche sur les vacances scolaires au Royaume-Uni, le moteur de recherche fournissait des informations sur l’année scolaire 2018/2019. Mais après la mise à jour, ce sont les informations sur l’année scolaire 2019/2020 qui sont affichées.

Dans certains cas, lorsqu’un article plus à jour et plus précis est disponible, c’est celui-ci qui sera mis en avant, afin de donner le maximum de réponses à l’internaute. Dans l’exemple ci-dessous, on recherche des informations sur la série Stranger Things. Grâce à la mise à jour, l’extrait affiché est celui d’un article plus récent sur le sujet (à droite), qui donne plus d’informations.

Mais bien entendu, cela ne s’applique pas à toutes les requêtes. « Par exemple, si vous demandez « Pourquoi le ciel est-il rouge au coucher du soleil », l’explication sous-jacente ne change pas au fil du temps et la description la plus claire se trouve souvent sur une page plus ancienne. Donner la priorité au contenu frais ne donnerait pas nécessairement de meilleurs résultats », explique Pandu Nayak.