Nous connaissons enfin la date du début de tournage de Stranger Things Saison 4 !

Alors que cela fait seulement 15 jours que l’intégralité de la saison 3 de Stranger Things est disponible sur Netflix, nous savons qu’il y’a déjà plus de 40 millions de comptes qui ont vu cette saison lors des premiers jours de sa mise en ligne. Ce qui montre l’engouement autour de cette série. Forcément, les fans sont désormais dans l’attente de la moindre information sur une potentielle saison 04 et saison 05. Et ce grand jour est enfin arrivé !

Stranger Things : Le tournage de la saison 4 pour Octobre 2019

C’est donc au site Production Weekly que nous devons cette information primordiale pour nous faire passer un bon été. La saison 4 de Stranger Things est d’ores et déjà en préproduction, et son tournage débutera au mois d’octobre 2019 ! Ainsi, nous pouvons espérer voir la nouvelle saison débarquer pour l’été 2020 ! Malheureusement, il va bien falloir profiter de cette quatrième saison qui pourrait bien être la dernière.

En effet, à la base, Stranger Things devait proposer cinq saisons. C’est bien ce qui était prévu au départ. Cependant, il se pourrait que les plans aient changé et que la saison 4 soit la dernière. L’idée de Stranger Things est de mettre au centre de l’intrigue des enfants face aux forces du mal. Or, Netflix le dit si bien avec cette saison 3, les kids « ont bien grandi ». Ainsi, pour éviter de nous retrouver avec une série mettant en scène de jeunes adultes, la fin de Stranger Things pourrait être un peu raccourcie.

En attendant, tout porte à croire qu’un épisode de Noël serait en préparation (ou prévu) pour nous faire patienter jusqu’à cette saison 4. L’occasion d’en savoir un peu plus sur le cas « Jim Hopper ».

Pas de saison 5, et au revoir Hawkins ?

D’après les premiers retours de la part de site américains, il y’aurait donc de grandes chances pour que la saison 5 initialement prévue par Netflix ne voie pas le jour. De plus, il se pourrait que la série quitte la ville d’Hawkins pour la prochaine (et donc ultime) saison. Bien entendu, tout cela n’est pas encore vérifié à ce jour.

L’une des grandes intrigues sera le sort réservé à Jim Hopper qui est porté disparu à la fin de la saison 3. Une situation qui semble faire amuser David Harbour, l’acteur qui incarne Hopper et qui s’amuse sur Instagram. Interrogé par ComicBook, l’acteur s’est montré un peu plus sérieux et conseil aux fans de regarder une nouvelle fois la saison 3 plutôt que de spéculer sur l’avenir !

Il y a toujours des discussions sur le plateau sur ce qui pourrait être bien d’ajouter, mais il y a énormément de choses qui se passent dans la saison trois auxquelles vous devriez payer attention avant de commencer à penser au futur. Ils ont tout donné avec cette saison, et c’est un point important ce qu’il s’y passe. Donc vous devez vraiment regarder avant de commencer à spéculer.