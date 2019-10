Google officialise ses Pixel 4 et Pixel 4XL, toutes les informations sur ces smartphones

Au fil des derniers mois, les caractéristiques des Google Pixel 4 ont largement fuité, mais désormais c’est officiel la firme de Mountain View vient de présenter, à New York, ses deux prochains smartphones, et le moins que l’on puisse c’est qu’ils donnent envie.

Ce n’est donc pas un, mais bien deux smartphones qui viennent reprendre le flambeau des Pixel 3. Le Pixel 4 et ses 64Go coute 769,00 €, tandis que pour son grand frère le Pixel 4 XL il faudra débourser environs 899,00 € pour sa version 64 Go (le Pixel 4 128 Go coûte également le même prix). Le Pixel 4 XL en 128 Go reste en dessous de la barre des 1000 euros avec ses 950 euros. Pour résumer le tout, cette nouvelle gamme de smartphones Google est comprise entre 750 et 950 euros.

Ok Google, au revoir !

Au cours de la conférence, Google a insisté sur le fait que ce smartphone s’utilise comme un véritable assistant vocal. En effet, plus besoin de prononcer le célèbre « Ok Google » pour lancer Google Assistant, désormais il suffira d’approcher le Pixel 4 de sa bouche, puis prononcer une requête que le smartphone l’interprète. Cette technique permet d’utiliser son assistant vocal sans avoir à déverrouiller le téléphone. Google Assistant a également été optimisé et permet maintenant d’effectuer une multitude de choses. Sur scène, Google montre à quel il est facile de réserver un billet de concert en quelques secondes.

En termes de puissance, que ce soit le Pixel 4 ou le Pixel 4 XL, ces deux smartphones embarquent tous les deux une Qualcomm Snapdragon 855, et de 6 Go de RAM. Contrairement au Pixel 4, le Pixel 4 XL présente un écran plus grand de 6,3 pouces (contre 5,7 pouces), ainsi qu’une batterie bien plus grande de 3700 mAh, contre seulement 2800 mAh pour le Pixel 4.

Côté photo, une nouvelle fois Google met la barre très haute avec ses petits derniers. En effet, que ce soit pour le Pixel 4 ou le 4 XL, les deux capteurs avant affichent de très bonnes qualités avec leurs 12 et 16 mégapixels, ainsi que 8 mégapixels pour le capteur avant. En plus de gérer le smartphone grâce à Google Assistant, il est désormais possible de le gérer grâce à des gestes très pratiques qui permettent une nouvelle fois de gagner du temps.

Motion Sense helps you get things done on your #pixel4 without touching it. Swipe to skip a song, silence a call with a flick of your hand, and unlock your phone super fast with face unlock. #madebygoogle pic.twitter.com/HAIBtBUsxE — Google (@Google) October 15, 2019

Google devient également le premier constructeur américain à lancer un smartphone compatible 5G avec une version spéciale de son Pixel 4. De ce fait, la firme de Mountain View devance largement Apple qui semble prendre son temps dans ce domaine. En parlant de retard, Google vient de se rattraper dans le secteur des wearables en présentant également sa Pixel Watch, sous Wear OS évidemment. Dans le même temps, Google présente sa nouvelle génération de Pixel Buds. Ces écouteurs dénudés de fil intégreront Google Assistant.