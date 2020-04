Google Photos va dévoiler une fonctionnalité pour supprimer l’audio des vidéos

L’ingénieure Jane Manchun Wong a découvert une nouvelle fonctionnalité dont les utilisateurs pourront bientôt se servir. Elle a partagé la nouveauté dans un tweet daté du 20 avril, indiquant en toute simplicité : « Google Photos travaille sur la possibilité de supprimer l’audio des vidéos ».

Google Photos is working on the ability to remove audio from videos pic.twitter.com/BDxOapsvgr

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 20, 2020