Google Photos pourrait proposer des effets bokeh réglables

Des éléments de code dans la dernière version de l’application Google Photos suggèrent que l’appli de stockage de photos pourrait bientôt nous permettre de régler l’effet bokeh sur une image.

L’effet bokeh (ou mode portrait) fait partie des fonctionnalités les plus populaires sur les appareils photo de smartphones. Et si Apple et Samsung produisent ces effets grâce à l’utilisation d’une double caméra à l’arrière, d’autres sociétés comme Google ou Xiaomi proposent (sensiblement) la même chose avec des APN classiques mais en utilisant de l’intelligence artificielle.

De nouveaux réglages sur Google Photos (pour Android)

Google a déjà expliqué comment il produit l’effet bokeh sur son Pixel 2. Et bientôt, il pourrait proposer les mêmes effets mais avec plus de réglages sur l’application Google Photos.

En tout cas, c’est ce qu’indique notre confrère Android Police, qui a fouillé dans le code de la version 3.23 de Google Photos pour Android. Le site affirme avoir repéré des réglages pour la profondeur et l’intensité du flou dans ce code. Des réglages qui pourraient être accessibles dans l’éditeur de Google Photos qui permet également de modifier les couleurs.

Des réglages pour le mode portrait sur Google Photos ?

Ainsi, si vous voulez que le flou de l’arrière-plan d’une photo soit intense, vous pourrez utiliser ces réglages. Mais vous pourriez également jouer sur ceux-ci pour que le flou de l’arrière-plan soit à peine remarquable.

Bien entendu, pour le moment, ces informations sont non-officielles et de ce fait, les pincettes sont de rigueur. Cependant, il arrive (très) souvent que les codes des applications cachent des références à des fonctionnalités à venir.

Puis, il reste encore à savoir quelles photos pourront être modifiées avec ces réglages. En effet, Google pourrait utiliser ses progrès dans le machine learning pour permettre aux utilisateurs de Google Photos de créer l’effet bokeh sur n’importe quelle image. Mais il est également possible que ces réglages ne soient disponibles que sur les photos qui ont été prises en mode portrait. Dans ce cas, Google Photos exploiterait les informations qui accompagnent la photo.

Sinon, pour rappel, si vous n’avez pas de mode portrait sur votre smartphone, vous pouvez déjà prendre des photos imitant celui-ci sur Instagram, qui a introduit un mode similaire (généré par des algorithmes).

