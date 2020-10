Google Photos se dote de nouvelles fonctionnalités dopées à l’IA

Mercredi, Google a finalement levé le voile sur son nouveau porte-étendard, le Pixel 5. Comme on pouvait s’y attendre, ce nouvel appareil n’a pas une fiche technique comparable à celles des modèles premium comme le Galaxy Note 20 ou le OnePlus 8 Pro. Au lieu d’utiliser le processeur Snapdragon 865 comme la plupart des modèles premium, le Pixel 5 utilise le processeur Snapdragon 765 G. Celui-ci est moins performant, mais aussi moins coûteux.

Et grâce à certaines concessions sur le hardware, Google est en mesure de proposer le Pixel 5 à un prix de 629 euros qui est relativement abordable par rapport aux prix des modèles concurrents. Mais Google compense avec le logiciel et l’utilisation de l’intelligence artificielle. Et parmi les améliorations logicielles proposées par Google, il y a une mise à jour de l’application Google Photos pour l’édition des images.

Google Photos utilise l’intelligence artificielle pour vous aider à améliorer vos photos

Cela fait quelques années que Google Photos propose une fonctionnalité qui vous suggère des améliorations pour vos images lorsque vous faites défiler celles-ci. Et désormais, ces suggestions pourront apparaître dans l’éditeur de l’application.

« Nous avons ajouté un nouvel onglet directement dans l’éditeur qui utilise l’apprentissage automatique pour vous proposer des suggestions adaptées spécifiquement à la photo que vous modifiez », explique Zachary Senzer, product manager. « Ces suggestions vous aident à obtenir des résultats époustouflants en un seul clic, en appliquant intelligemment des fonctionnalités telles que la luminosité, le contraste et les effets de portrait », ajoute-t-il.

Et pour les smartphones Pixel, Google proposera bientôt un plus grand nombre de suggestions pour l’édition des images. Pour certaines de ces suggestions, l’application pourra donner des détails sur les modifications effectuées, ce qui permettra à l’utilisateur de modifier certains réglages.

L’éditeur de Google Photos se dote aussi d’une nouvelle interface qui permettra de modifier plus facilement les réglages des photos, via des défilements horizontaux.

Par ailleurs, pour le Pixel 5 et le Pixel 4a 5G, Google propose une nouvelle fonctionnalité appelée Portrait Light.

« Pour vous donner encore plus de contrôle sur l’apparence de vos portraits, vous pourrez régler la position de la lumière et la luminosité après la capture via l’application Google Photos. Vous pourrez également ajouter Portrait Light à des photos ordinaires non capturées en mode Portrait, qu’il s’agisse d’une photo que vous venez de prendre ou d’une photo importante que vous avez prise précédemment », indique Zachary Senzer.

Malheureusement, ces nouveautés sont pour le moment réservées aux smartphones Pixel de Google. Mais on peut toujours espérer que ces fonctionnalités soient plus tard disponibles sur d’autres modèles Android. Cela arrive souvent : certaines fonctionnalités des applications Google ne sont d’abord disponibles que sur les Pixel, mais arrivent plus tard sur les appareils d’autres marques.

Sinon, pour rappel, en plus du Pixel 5 et du Pixel 4a 5G, Google a aussi présenté un nouveau Chromecast muni d’une télécommande, et une nouvelle enceinte connectée, lors de son événement du 30 septembre.