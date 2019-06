Le Google Pixel 4 se dévoile encore (avec de nouvelles couleurs)

Si Google devrait dévoiler son Pixel 4 à l’occasion de l’événement Made by Google qui se tiendra en septembre, le prochain smartphone de la firme est déjà victime de plusieurs fuites. Celle-ci vient s’ajouter à la liste et dévoile de nouveaux coloris.

Google prépare-t-il un nouveau coloris pour le Pixel 4 ?

Comme l’indique le site web indiashopps dans un article daté de ce jour, Google prévoirait donc de dévoiler de nouveaux coloris du Pixel 4. Si les rendus montrent ces couleurs, ils présentent également l’avant et le dos du prochain téléphone de la marque américaine.

Ainsi, le Google Pixel 4 devrait être disponible en noir, comme la firme le montrait elle-même sur une image officielle, mais aussi en blanc et en vert menthe. En comparaison, les Pixel 3 et 3XL étaient disponibles en noir, blanc et rose, là où le Pixel 3a est commercialisé en noir, banc et violet.

L’on peut également voir que la firme américaine ne s’est pas pliée à la tendance de l’écran poinçonné, un nouveau mode d’intégration de la caméra avant auquel plusieurs marques se plient depuis quelques mois maintenant.

Pour ce qui est des tailles, OnLeaks a indiqué que le Google Pixel 4 devrait mesurer entre 5,6 et 5,8 pouces pour environ 147,0 x 68,9 x 8,2 mm. Quant au Google Pixel 4 XL, il devrait être de 6,2 et 6,4 pouces pour environ 160,4 x 75,2 x 8,2 mm.

Pour rappel, Google a partagé une photo sur son compte Twitter officiel après que plusieurs fuites aient évoqué le Pixel 4. Celles-ci évoquaient principalement le module photo carré du smartphone, situé en haut à gauche du smartphone, comme Apple pourrait d’ailleurs le faire avec son prochain iPhone. En conséquence, le constructeur a confirmé l’information en montrant le dos et les capteurs de son futur téléphone, confirmant l’apparition des multi capteurs.

Pour l’instant, Google n’a pas officialisé la date à laquelle il présenterait le Pixel 4.