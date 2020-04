Google Play : une section « Enfants », avec des applications éducatives « approuvées par les professeurs »

Une nouvelle section « Kids » sur le Play Store

Parce que l’on trouve à peu près tout (et surtout n’importe quoi) lorsque l’on recherche une application pour son enfant, Google annonce la mise en place d’une nouvelle section « Kids » sur son Play Store. L’objectif de cette dernière est de permettre aux parents de retrouver de nombreuses applications éducatives, qui ont préalablement été approuvées par des enseignants.

C’est en tout cas la promesse formulée par Google concernant cette nouvelle catégories, dont les applications sont soumises, en amont, à de nombreux évaluateurs, dont des enseignants. « Les applications sont évaluées en fonction de facteurs tels que l’adéquation à l’âge, la qualité de l’expérience, l’enrichissement et le plaisir. Nous incluons dans la liste des applications des informations sur les raisons pour lesquelles l’application a reçu une note élevée, afin d’aider les parents à déterminer si l’application convient à leur enfant. »

Des applications (de qualité) pour les 0 à 12 ans

Lorsqu’elle sera disponible, cette nouvelle catégorie « Enfants » sera disponible dans la partie supérieure du PlayStore, entre les actuelles sections « Catégories » et « Choix de l’Equipe« . Les applications sélectionnées disposeront dans leur descriptif d’un nouveau badge « Teacher Approved« . Pour l’heure, cette section est uniquement disponible aux Etats-Unis, et elle sera déployée dans les prochains mois sur les autres marchés.

Pour davantage de clarté, les applications de la section « Kids » sont regroupées par tranches d’âge, et on peut ainsi sélectionner des applications pour les 0 – 5 ans, pour les 6 – 8 ans et pour les enfants de 9 à 12 ans. Google précise qu’environ 1000 applications seront proposées dans l’onglet Kids, avec un peu plus d’une cinquantaine d’entre elles incluses dans l’abonnement Google Play Pass.

A noter que cette section devait initialement arriver plus tard dans l’année, mais Google a décidé de précipiter un peu son lancement, pour occuper autant que possible les nombreux enfants actuellement privés d’école.