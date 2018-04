Google pourrait abandonner la pagination sur mobile

Google teste un changement de design sur mobile qui pourrait affecter la façon dont vos liens apparaissent sur le moteur de recherche.

En effet, comme le rapporte notre confrère Search Engine Land, Google teste le remplacement de la pagination par un bouton « More Result » ou « plus de résultats » sur les SERP sur mobile.

Repéré par des internautes, ce test semble déjà concerner beaucoup d’utilisateurs du moteur de recherche. De son côté, Danny Sullivan, un ancien journaliste qui travaille désormais chez Google, a confirmé que le moteur a testé ce changement depuis un moment et essaie maintenant d’afficher ce nouveau bouton sur les écrans de plus de personnes.

You guys, when did @google search get rid of pagination in favor of infinite scroll on the SERP?? Cc: @rustybrick @gsterling @searchliaison pic.twitter.com/cyDkxab11Z

— Raj Nijjer (@RajNijjer) April 7, 2018