Google pourrait présenter deux nouveaux Pixelbook en octobre

La rumeur traîne déjà depuis plusieurs semaines. Google s’apprête à présenter de nouveaux modèles pour l’ensemble de sa gamme dans les prochaines semaines. Une information plutôt facile à imaginer, tant la firme de Mountain View se colle au calendrier d’Apple pour annoncer ses sorties.

Deux nouveaux appareils en vue pour la gamme Pixelbook

Google a décidé depuis plusieurs années déjà de faire écho à la rentrée d’Apple. Pendant que la marque à la pomme présente ses nouveaux iPhones, Google fait le point sur ses sorties. Cette année, on était déjà sûr d’avoir le droit à la troisième génération de smartphones Pixel et Pixel XL, mais aussi des écouteurs Pixel Buds 2 et une montre Wear OS.

Pas encore suffisant toutefois, puisque selon le site Digital Trends, Google pourrait présenter deux nouveaux Pixelbook à l’occasion de cette conférence prévue pour le mois d’octobre prochain. C’est une information que l’on peut observer dans les archives de Chromium. On y trouve des visuels qui correspondent à au moins deux nouveaux équipements de l’entreprise de Mountain View.

Redorer l’image du Pixelbook

Si on en croit ces images, il s’agit probablement de deux variantes d’un seul et même ordinateur. La principale différence semble résider dans l’usage que fait l’un d’entre eux, d’une carte mère de 8e génération d’Intel avec une architecture Kaby Lake. Pour l’instant, l’un d’entre eux se nomme Atlas et l’autre Nocturne. Deux noms qui ne laissent pour l’instant rien transparaître sur les intentions de Google et sur ce qu’il veut vraiment nous réserver.

L’enjeu est important pour Google. Bien sûr, difficile de ne pas reconnaître que le premier Pixelbook était le plus puissant Chromebook jamais proposé. Mais, il faut aussi noter qu’il était sans doute aussi beaucoup trop cher. Réussir à faire la différence avec ces nouveaux modèles pourrait bien être la dernière chance pour Google de se faire une vraie place sur ce marché très compétitif.

Le fait que l’entreprise brade actuellement le Pixelbook original confirme l’envie de faire place nette. La réponse dans quelques semaines…