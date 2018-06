Google présente de nouvelles fonctionnalités pour économiser des données mobiles

L’application Datally de Google se dote de nouvelles fonctionnalités pour économiser des données mobiles.

Afin de rendre ses produits et ses services accessibles à un maximum de personnes, Google a développé une version d’Android pour les smartphones d’entrée de gamme, ainsi que des applications allégées (les applications « Go ») qui consomment moins de données et qui utilisent moins de ressources.

Outre cela, la firme a aussi lancé une application baptisée Datally, qui aide les utilisateurs d’Android à contrôler et à réduire leurs consommations de données mobiles.

Et la firme vient de présenter quelques nouveautés pour cette application, qui entre dans le cadre de son initiative « NEXT BILLION USERS » (ou connecter un milliard de nouveaux utilisateurs).

Google contre le gaspillage de données mobiles

Tout d’abord, l’application se dote d’un « Mode Invité », qui permet de limiter la quantité de données mobiles qui peut être consommée lorsque quelqu’un emprunte votre smartphone. L’appli permet également de limiter la quantité de données mobiles journalière. « Vous pouvez définir la quantité maximale de données que vous souhaitez dépenser par jour et recevoir des avertissements lorsque vous êtes sur le point de dépasser votre limite. Vous pouvez choisir de bloquer les données pour le reste de la journée ou de continuer ».

Sinon, Datally va également pointer du doigt les applications que vous n’utilisez pas, mais qui consomment discrètement des données mobiles en arrière-plan. Selon Google, pour beaucoup de personnes, 20 % des données mobiles sont consommées par des applis en arrière-plan qui n’ont pas été utilisées en un mois. Désormais, Datally va détecter ces applis et proposer à l’utilisateur de les désinstaller.

Et enfin, Datally se dote d’une carte des WiFi. « La carte Wi-Fi vous montre tous les réseaux Wi-Fi à proximité, de sorte que vous pouvez trouver le meilleur réseau. Plus de Wi-Fi devrait vous aider à continuer à surfer sur le net sans vous soucier de votre consommation de données. Vous pouvez même évaluer ce réseau après vous être connecté ».

Si vous n’avez aucun problème avec votre consommation de données mobiles, cette appli vous sera inutile. Mais dans certains pays où les données coûtent encore cher par rapport au pouvoir d’achat, cette appli pourrait être doper l’usage des smartphones.