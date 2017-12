Datally, la nouvelle appli Google pour économiser des données et trouver des WiFi

Google lance une nouvelle application baptisée Datally. Elle permet de contrôler la consommation de données et de trouver des WiFi.

Si vous avez utilisé Opera Max, vous utiliserez peut-être aussi Datally. Il s’agit d’une nouvelle application lancée par Google qui aide les mobinautes à ne pas dépasser leurs plafonds de données mobiles.

Cependant, contrairement à Opera Max qui fonctionnait sur de la compression de données, Datally aide plutôt les utilisateurs de smartphones à connaitre leurs consommations, à identifier les applications qui en consomment le plus et éventuellement à les bloquer individuellement.

Ces fonctionnalités sont déjà plus ou moins disponibles dans les paramètres d’Android. Mais, cité par Reuters, un responsable explique que cette application va rendre cela plus simple pour les utilisateurs.

Sinon, Datally inclut également une fonctionnalité pour trouver du WiFi, avec des retours laissés par les autres utilisateurs.

L’application vise particulièrement les pays émergents, où les coûts des données mobiles sont souvent très élevés par rapport au pouvoir d’achat.

D’ailleurs, il ne s’agit pas de la première application que Google développe spécifiquement pour ces marchés. La firme propose déjà YouTube Go, une application qui permet de connaitre combien de mégaoctets seront consommés avant de lancer une vidéo, de télécharger des vidéos pour une lecture hors-ligne et aussi de transférer des vidéos via Bluetooth.

Google a aussi lancé une application de paiement par mobiles pour l’Inde, qui peut faire des transferts d’argent entre smartphones avec du son.

Penser aux nouveaux mobinautes

Comme la plupart des nouveaux internautes se trouvent dans les pays émergents, Google doit adapter ses produits aux conditions du marché (téléphone low-cost, réseau pas très rapide et données mobiles pas abordables). C’est pour cela qu’il développe les applications comme Datally ou encore YouTube Go.

Mais en plus des applications, Google travaille également sur une variante « lite » de son système d’exploitation.

Appelée Android Go, celle-ci est conçue pour fonctionner de manière fluide sur les mobiles low cost, elle propose des fonctionnalités plus adaptées aux pays émergents et il y aura même une version spéciale du Google Play Store qui mettra en avant les applications mobiles optimisées pour Android Go.