Google présente un prototype de réalité augmentée pour les sites web

Comme les lunettes Google Glass et Hololens coûtent encore cher, c’est via les smartphones que la réalité augmentée se démocratise.

Apple a lancé un outil appelé ARKit qui permet aux développeurs de créer des applications iOS de réalité augmentée. Quant à Google, il développe ARCore, qui facilitera aussi la création d’applications en réalité augmentée sur son système d’exploitation Android.

« Dans les mois à venir, il y aura des centaines de millions d’appareils Android et iOS capables de fournir des expériences de réalité augmentée », explique l’équipe Daydream de Google.

« Vous pourrez ainsi regarder le monde à travers votre téléphone et placer des objets numériques où que vous regardiez. Pour aider à amener cela à autant d’utilisateurs que possible, nous avons exploré comment apporter la réalité augmentée à la plate-forme web, de sorte qu’un jour n’importe qui avec un navigateur puisse accéder à cette nouvelle technologie ».

Augmented reality on the web, for everyone. Check out a prototype we built that explores how AR could work across the web. https://t.co/LKtcU4PiJl pic.twitter.com/QNrspl3o5v

— Google VR (@googlevr) January 22, 2018