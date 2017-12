Sur Pokémon Go, la réalité augmentée passe à un niveau supérieur grâce à AR Kit

Pokémon Go va utiliser AR Kit pour proposer une meilleure expérience en réalité augmentée et pour réduire la consommation de batterie. Cela concerne la version iOS.

Pokémon Go aura finalement droit à une meilleure expérience de réalité augmentée. Niantic, la société qui a développé Pokémon Go, est un pionnier dans la réalité augmentée sur mobile.

Et un an après le lancement de ce jeu en réalité augmentée, Apple décide de lancer AR Kit. En substance, il s’agit d’un framework qui permet aux développeurs de créer des applications en réalité augmentée sur iOS. Des sociétés comme IKEA et Amazon l’utilisent déjà. Et maintenant, Pokémon Go s’y met aussi.

La version iOS qui est disponible actuellement propose déjà un mode réalité augmentée, qui surimprime des Pokémons sur l’image du monde réel prise par la caméra. Cependant, ce mode est loin d’être parfait.

Mais avec le mode AR+ qui sera proposé sur Pokémon Go grâce à AR Kit, la qualité de cette expérience en réalité augmentée sera nettement améliorée.

En effet, grâce AR Kit, Pokémon Go peut utiliser une meilleure estimation des distances et une meilleure cartographie du monde réel, ce qui permet de produire des effets plus réalistes.

« En termes de réalité augmentée, nous avons lancé une versions pre-ARKit qui était intéressante et marrante et qui créait beaucoup de moments à partager sur les réseaux sociaux. Mais beaucoup de personnes ont désactivé la réalité augmentée, en partie parce que c’était limité », admet John Hanke, le PDG de Niantic.

Ces imperfections rendaient notamment la capture des Pokémons difficile et le mode réalité augmentée consommait de la batterie. D’ailleurs, grâce à ARKit, le mode réalité augmentée sur Pokémon Go consommera également moins d’énergie.

« Avec ARKit, puisqu’il est conçu pour utiliser la caméra avec le gyroscope et tous les capteurs, il fournit en réalité 60 images par seconde en pleine résolution. C’est beaucoup plus performant et il utilise moins de batterie que le mode AR d’origine », explique John Hanke.

Ce nouveau mode AR de Pokémon Go sera disponible sur la nouvelle mise à jour de la version iOS du jeu, qui sortira cette semaine.

Et pour Android ?

Alors que AR Kit est déjà disponible sur iOS (depuis iOS 11), l’équivalent sur Android se fait attendre. Cet équivalent est baptisé AR Core et il est actuellement en preview.

Niantic n’a pas encore confirmé qu’il utilisera aussi AR Core pour améliorer la réalité augmentée sur la version Android de Pokémon Go.

(Source)