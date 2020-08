Google propose maintenant des jeux sur ses écrans Nest Hub

Google continue d’améliorer ses écrans connectés Nest Hub. S’il était déjà possible d’utiliser ces écrans comme des tableaux de bord, ou pour regarder des vidéos, désormais, il sera également possible d’utiliser un écran Nest Hub ou Nest Hub Max pour jouer à des jeux vidéo. Jusqu’à présent, les jeux accessibles via Google Assistant n’utilisaient que les interactions vocales. Mais désormais, il sera également possible de jouer à des jeux qui utilisent les écrans tactiles des Nest Hub.

« Avec les écrans intelligents, comme Nest Hub Max, vous avez également accès à de tout nouveaux jeux conçus avec des éléments visuels à l’esprit. Ces jeux tirent pleinement parti de l’écran et se combinent avec des commandes vocales et tactiles pour un plaisir instantané et facile », explique John Hsu, product manager. Les jeux disponibles sur ces écrans connectés incluent “Guess the Drawing”, sur lequel le joueur doit deviner le plus rapidement possible l’objet qui est dessiné, des quizz pour tester la culture générale, ou encore des mots croisés (jouables sans toucher l’écran). Et Google compte enrichir le catalogue de jeux disponible pour ces écrans. « Nous continuons à travailler directement avec les meilleurs développeurs de jeux pour apporter encore plus de jeux immersifs à votre écran intelligent », a déclaré le responsable.

Lorsque Google a lancé son premier écran connecté, celui-ci était surtout présenté comme un outil pour s’organiser et contrôler les appareils connectés. L’écran est aussi très pratique pour les appels vidéo. Et désormais, la firme semble vouloir mettre en avant les fonctionnalités de divertissement afin de convaincre les gens d’utiliser ces produits, qui entrent en concurrence avec les Portal de Facebook et les enceintes Echo Show d’Amazon. D’ailleurs, s’il était déjà possible de regarder des vidéos YouTube sur les écrans Nest de Google, depuis peu, Netflix est devenu accessible sur ces appareils.

Des nouveaux produits Google dans les tuyaux ?

Normalement, Google aurait dû organiser une conférence Google I/O au mois de mai pour présenter les nouveautés de son écosystème. Mais cet événement, comme beaucoup d’autres, a été annulé à cause de la pandémie. De ce fait, on attend toujours les nouveaux produits que Google va dévoiler cette année pour son écosystème d’appareils connectés pour la maison.

Google a déjà presque confirmé qu’il lancera une nouvelle enceinte qui succèdera au Google Home. Et des rendus présumés d’un nouveau produit similaire au Chromecast mais qui fonctionne comme le Mi TV Stick de Xiaomi sont déjà en balade sur la toile.